İlişkide kıskançlıktan nefes aldırmayan 6 burç!

Kıskançlık hepimizin bir şekilde hissettiği, oldukça doğal ve normal bir duygudur. Ancak konu kıskançlık olduğunda boyutu önemlidir. Belirli bir sınıra kadar sevgiliyi ya da en yakın arkadaşı kıskanmak olağan kabul edilebilir ve aslında o kişiye duyduğunuz sevgiyi gösterebilir. Bu durum aşırı boyutlara ulaştığında ise hem kişinin kendisine hem de karşısındakine zor zamanlar yaşatabilir. Kıskançlığın nedenleri ve çeşitleri farklı olabilse de bazı insanlar diğerlerine göre daha kıskanç bir yapıya sahip olabilir. İşte görüp görebileceğiniz en kıskanç yapıdaki 6 burç…

Bazılarımız diğerlerine oranla daha kıskançtır. Karşınızdaki kişinin kıskançlık derecesini öğrenmek için ise burcuna bakmanız yeterlidir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu ortaklığın burcu olarak da adlandırılabilir. Bu nedenle bir ilişki içerisinde olmayı da severler. Teraziler mutlu oldukları ve değer verdikleri bir insanla ilişki yaşadığında kıskanç olma eğilimindedir. Ancak her zaman daha iyisini hedefleyen Teraziler, daha iyi gözüken bir ilişki gördüklerinde kıskanma eğilimde olurlar. Harika giden bir ilişkileri olsa da yine de kıskançlık hissederler. Bekar Teraziler için ise durum daha kötüdür. Çevrelerindeki insanların ilişkilerini kıskanarak haklarında kötü konuşabilir. Ancak Terazilerin kıskançlığı geçicidir ve çabuk biter.

BAŞAK BURCU

Kıskanç bir Başak'a karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Başaklar kıskançlık yaptıklarında dilleri de keskinleşebilir. Genel olarak bu burçtaki insanlar kendilerinin en iyi versiyonu olmak isterler ve çoğu zaman iyi niyetli davranırlar. Ancak bu her zaman iyi niyetli oldukları anlamına gelmez. Örneğin bir Başak iyi bir fitness eğitmeni olmak için yıllarını harcayıp iş bulamazlarsa, daha az deneyime sahip insanların başarılı yerlere geldiğini görürlerse kıskanırlar. Bu durum ilişkileri bakımından da benzer şekilde ilerler. Her zaman ilişkide en iyisi olmayı hedeflerler ve kendilerinden daha mutlu bir çift olduğunu düşündüklerinde kıskançlığa düşerler.

BOĞA BURCU

Boğa burçları oldukça sahiplenici bir yapıya sahiptir. Bu nedenle hayatlarındaki insan başka birine karşı ilgi gösterirse kırgın hissederler. Boğalar hayatlarında gerçekten istediklerine sahip olan herkesi kıskanma eğilimindedir. Güzel bir ev, zevkli kıyafetler ve iyi yemekler gibi her türlü beğenecekleri şeye karşı kıskançlık yaparlar. En kıskanç burçlardan biri olan Boğalar, kıskanç hissetmelerine sebep olan bir insanı da hayatlarında tutmak istemezler.

ASLAN BURCU

Aslanlar burçlar arasındaki en sevimli olanıdır. Ancak her zaman bulundukları ortamın odak noktası olmayı hedeflerler. Bu nedenle başta partnerleri olmak üzere çevrelerindeki insanların ilgileri başka yöne kaydığında oldukça kıskanç bir hale bürünebilirler. Öfkeli ve intikamcı bir yapıları olmadığı için kıskançlıkları uzun süreli değildir.

YENGEÇ BURCU

Yengeçler de kıskanç burçlar arasındadır. Ancak bunu saklamak konusunda doğal bir yetenekleri vardır. Güçlü su burçlarının başında gelen Yengeç'in duyguları da oldukça güçlüdür. Sadece partnerlerini değil çevresindeki sevdiği herkesi koruma ve kollama görevini istemsiz olarak üstlenirler. Ancak sizin kendileri dışında birinden yardım istediğinizi görürlerse bunu bir reddedilme olarak adlandırıp kıskançlık yapabilirler. Kıskançlıklarını kendi içerisinde yaşayan Yengeçler, bunu gizleme eğilimindedir.

AKREP BURCU

Akrepler kesinlikle en kıskanç burçlar listesinde birinci sırayı hak ediyor. Genel olarak insanlara güvenme eğilimi göstermezler ve bu durum da onları kıskançlık yapmaya, karşılarındakini haksız yere de olsa suçlamaya sürükler. Akrepler aynı zamanda duygularını da saklayamazlar. Bu nedenle partnerlerini kıskanmalarına neden olacak bir insanı çevrelerinde gördükleri anda kıskançlıklarını belli ederler.

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20/11/2022 21:56