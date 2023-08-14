İlişkilerde başarısızlık doktorası yapmış burçlar!

Bazı insanlar arkadaşlıkta veya iş ilişkilerinde oldukça başarılıdır. Kariyerleri güçlü, sosyal açıdan da sevilen tiplerdir. Ancak iş ikili ilişkiye geldiğinde her şey bir anda ters yüz olur ve o muhteşem kişi gider ve yerine hem hayatı hem de ilişkiyi zindana çeviren biri gelir.

Bunun sebebi kimi zaman bağlılıktan ve uzun süreli ilişkinden korkmak olabilir. Ancak astroloji de insanların kişiliklerinin karmaşık ayrıntıları ile ilgili ipuçları veriyor ve bazı burçların ilişkide başarısız olduğu görülüyor. Peki, ilişkilerde en başarısız olan burç hangisidir?

BOĞA BURCU

Boğa burçları çok inatçı, talepkâr ve takıntılılar. Bir şey hakkında bir kez karar verdikten sonra, taviz vermezler. Bu, önemli kararlar ve kariyer açısından çok olumlu bir özellik olsa da, bir ilişki için oldukça zararlı olabilir.

Bu, Boğaların gerçekten inatçı oldukları için eşlerini dinlemeyecekleri anlamına gelir. Boğaların bu davranışı uzun süreli ilişkilerin zedelenmesine yol açar.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu uzun süre kararlı bir ilişkide kalamazlar. Tek umursadıkları kendileridir; eşlerinin duygularını dinlemeyi veya anlamayı unuturlar. Partnerlerini kendilerinden üstün görme zorunluluğu hissetmezler ve bu genellikle korkunç ayrılıklara yol açar.

İkizler burcu aşırı sosyal yapısı sebebiyle her zaman yeni insanlarla iletişim kurmayı sever. Flört etmeyi sevdikleri için partnerlerine bağlı kalmaları zor olur.

AKREP BURCU

Akrepler birine güvenmeyi son derece zor buluyor. Kişi bu burca bağlılığını kanıtlasa bile, küçük bir kısmı her zaman ihanete uğrayıp uğramayacağını her zaman merak ediyor. Bu küçük güvensizlikler zihinlerine o kadar çok girer ki, zaten sahip oldukları iyi bir ilişkiyi mahvederler.

Akrep burçları her şeyi çok merak eder ancak kendisi hakkında sır vermez. Akrep burcu olanları bu tavırları da ilişki yaşamayı zorlaştırır.

YAY BURCU

Yay burcu tek bir yerde sıkışıp kalmayı sevmez. Onlar her zaman özgür olmayı ister.

Bağlılık onlara göre değildir. Seyahat etmeyi ve yeni olasılıklara ve fırsatlara girmeyi severler. Bu nedenle, kendilerini bir kişiye adamak ve bir yerde mahsur kalmak onları her zaman korkutur. Bu sebeple yay burçları anlamlı ilişkiler kuramaz.

Yay burçları her şeyden çok çabuk sıkılabilir. Bu özellikleri de onların uzun süreli ilişkiler yaşamasına engel olur. Her zaman yeni yerlere girmenin ve yeni insanlar tanımanın yollarını ararlar.

KOVA BURCU

Duygusal ve dışavurumcu kısımlarını gizli tutarlar. Kimsenin gerçek benliğini tanımasına izin verme konusunda çok şüphecidirler. Kovalar, insanlar onlara özel bir şekilde davranmaya başladığında paranoyaklaşırlar ve bu onları bir ilişkiden tamamen uzaklaştırır. Boğulduklarını ve bir ilişkiye bağlandıklarını hissettikleri anda geri çekilirler.

Kova burçları da her zaman özgür olmak ister. Tek bir insana bağlı olduklarından kendilerini kısıtlanmış ve mutsuz hissedebilirler.

Koç, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Oğlak ve Balık ilişkiler konusunda çok dikkatlidir. Uzun vadede güçlü ilişkiler sürdürmenin önemini bilirler. İlişkilerini korumak için ellerinden geleni yaparlar.

Kaynak: Posta