İlişkilerde 'hayalet sevgili' dönemi: Ghosting

Hoşlandığınız kişi tam da yakınlaşmaya başladığınızı düşündüğünüz anda size cevap vermemeye ve aramalarınıza çıkmamaya mı başladı? O zaman siz de ‘ghosting’e maruz kalmış olabilirsiniz. İşte 'ghosting' hakkında bilmeniz gerekenler...

Son yıllarda ikili ilişkilerde ‘hayalet sevgili’ adı verilen bir akım başladı. Günümüz ilişkilerinde en çok kullanılan terimlerden biri olan ‘ghosting’ karşınızdakinin birden ortadan kaybolması anlamına geliyor.

Karşınızdaki kişi bir hayalet gibi size hiçbir sinyal vermeden veya bir açıklama yapmadan ortadan kaybolduysa ‘ghosting’den muzdarip olabilirsiniz. Siz bu kişiyle iletişim kurmaya çalışsanız bile karşılaştığınız tek şey sessizlik olabilir.

Bir kişinin ‘ghosting’ yaptığını anlamak için şunlara dikkat edebilirsiniz:

-Yaptığınız planlardan sık sık cayma eğilimi gösterirler

-Bağlılık göstergesi olabilecek her şeyden uzak dururlar

-Kişisel bilgilerini paylaşmazlar

-Ailesi ve arkadaşlarıyla görüşmenizi istemezler

-Sosyal medyadan yok olurlar

-Mesajlarınıza ve aramalarınıza geç dönerler

-Sohbetleriniz derinlikten uzaktır

-Anlattıklarınıza karşı ilgisiz görünürler

NEDEN ‘GHOSTING’ DENİYOR?

İlişkilerde sık sık kullanılan bu harekete ‘ghosting’ denmesinin sebebi ise kişinin gerçekten bir hayalet gibi yok olması. (Ghost kelimesi İngilizcede hayalet anlamına geliyor)

NEDEN ORTADAN KAYBOLURLAR?

Peki bir kişi neden ‘ghosting’ yapıyor olabilir? Bağlanma problemleri yaşayan insanlar, terk edilme korkusu yaşadığı için siz ondan uzaklaşmadan o sizi saf dışı etmek istemiş olabilir.

Aynı anda birden fazla kişi ile konuşmak, sosyal medya ve uygulamalar sayesinde günümüzde daha kabul edilir hale geldi. ‘Daha iyisi vardır’ diye düşünen biri, konuştuğu her kişiye tek tek açıklamakla uğraşmadan direkt sessiz kalarak mesajı almanızı isteyebilir.

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23/11/2022 22:03