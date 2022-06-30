İlişkilerde kavgaları azaltan taktikler

Her insan sevdiği biriyle bir anlaşmazlık yaşamıştır, ancak bu yolun veya ilişkinin sonu olduğu anlamına gelmez. İnsanların farklı görüşleri vardır ve sevdiğiniz insanlarla, hatta eşinizle bile aynı fikirde olmamanız son derece normal ve normaldir. Anlaşmazlıklar hayatın ortak bir parçası olsa da, çatışmaların sağlıklı bir şekilde nasıl yönetileceğine dair paylaşılan görüşler daha az yaygındır.

Hiçbir çift aynı değildir, ancak anlaşamadıkları daha yaygın durumlardan bazıları finans, ebeveynlik tarzları, iletişim sorunları ve birlikte vakit geçirmektir. Bunlar normal günlük çatışmalardır, ancak sağlıklı bir şekilde olmasını sağlamak daha zor olan kısımdır.

Sağlıksız anlaşmazlıklar suçlamak, varsayımlarda bulunmak, geçmiş sorunları gündeme getirmek, isim aramak, sonucu kontrol etmek veya sohbetten tamamen kaçınmak olabilir.

Siz ve eşiniz bir daha aynı fikirde olmadığınızda kullanabileceğiniz bazı sağlıklı uygulamalar şunlardır:

DUYGULARI KABUL EDİN

Partnerinizi dinlemek ve onun bakış açısını kabul etmek çok önemlidir. Düşündükleriniz ve hissettikleriniz için diğer kişiyi suçlamadan duygularınızı ifade etmek için “Ben” ifadelerini kullanın.

GÜVENLİ ALANI KORUYUN

Partnerinize bir anlaşmazlığın ilişkinizi tanımlamadığını hatırlatmak önemlidir. Partnerinize onun için orada olduğunuzu ve ilişkinizde farklı fikirlere sahip olmanın sorun olmadığını söyleyin.

KISA BİR ARA VERİN

Sohbetler ısınıyorsa veya partnerinizle iletişim kurmakta zorlanıyorsanız, bir mola vermeyi deneyin. Bunu bir kaçınma tekniği olarak kullanmamaya çalışın, ancak işlemek ve nefes almak için zamanınız olduğunda konuşmaya geri döndüğünüzden emin olun.

ORTADA BULUŞUN

Sağlıklı bir ilişkide uzlaşma, bir anlaşmazlığı çözmek için yararlı bir araç olabilir. Her iki eş de istediklerini elde eder ve bunu çözmek için birlikte çalışmayı öğrenebilir.

Bir eşin istediği hiçbir şeyi alamaması sağlıksız hale gelebilir, bu nedenle adaletli olun ve orta nokta bulun.

BİRLİKTE YANSITIN

Anlaşmazlığınız sırasında veya sonrasında, partnerinizle birlikte olmak için zaman ayırın ve yaptığınız konuşmaları düşünün. Neyin iyi gittiğini ve neyin iyi gitmediğini tartışın. Geliştirebileceğiniz davranış ve kalıplara dikkat edin. Seni suçladığımı fark ettim gibi şeyler söyleyin; Bunun üzerinde çalışacağım.

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30/06/2022 17:57