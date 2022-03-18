İlişkilerde para tartışmamak için ne yapmalısınız?

Para konularında tartışmalardan kaçınmak için ve finansal durumunuz söz konusu olduğunda sizi ve eşinizi doğru yöne yönlendirmenize yardımcı olacak ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

İlişkilerde para söz konusu olduğunda, genellikle garip bir gerginlik olur. Eşler para hakkında konuşmayı, sorun ortaya çıkana kadar ertelerlerse, anlaşmazlıklara neden olabilir. Finansal konuşmalara nasıl yaklaştığınızı belirlemek, içinde bulunduğunuz herhangi bir ilişki için çok önemli bir beceridir.

Ne kadar kazandığınız, biriktirdiğiniz, harcadığınız ve yatırım yaptığınız kişisel finansal durumunuz üzerinde de büyük bir etkiye sahip olabilir. Peki, biriyle ilişkiye başladığınızda ve finansal durumunuz bir tartışma konusu olmaya başladığında ne olur?

Para konularında tartışmalardan kaçınmak için ve finansal durumunuz söz konusu olduğunda sizi ve eşinizi doğru yöne yönlendirmenize yardımcı olacak ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

1. Parayı konuşun

Kişisel para durumunuz hakkında açık sözlü olmak göz korkutucu olabilir. Ancak bu sizin sayenizde değişebilir. Diğer kişisel konular gibi, parayı da konuşmak farklı olmamalı.

İlk adım, paranın kişisel olduğunu ve insanların bu konuda hassas olabileceğini kabul etmek. Konu para olduğunda herkes akıllı kararlar veremeyebiliyor ve bunları yüksek sesle söyleyemiyor olabilir.

Para hakkında konuşmayı zor buluyorsanız, eşinizi dinleyin.

Doğru zaman geldiğinde, çift olarak finansal durumunuzu nasıl yönetebileceğinizi planlayın. Bu, bir birikim planı oluşturmak, ortak bir hesap açmak veya paranızı nasıl harcadığınızı görmek anlamına gelebilir.

2. Hedefinize karar verin

Hedefleri kısa, orta ve uzun vadeye bölmek, ilk etapta ne kadar birikim yapmanız gerektiğini belirler. Ortak finansal geleceğiniz için en önemli hedeflere öncelik vermeyi düşünün. Bu, kredi kartı borcunu ödemek, araba satın almak veya hatta bir ev satın almak anlamına gelebilir. Ayrıca, her birinizin sahip olabileceği olumsuz para alışkanlıklarını tartışmak için iyi bir fırsat.

3. Harcamalarla ilgili limitler belirleyin

Bir ilişkide para görgü kuralları söz konusu olduğunda hatırlanması gereken en önemli şeylerden biri, kişisel finansınızın ortak finansal hedefinize nasıl katkıda bulunduğunu anlamak olabilir.

Eşinizle konuşun ve her şey için kullanabileceğiniz haftalık veya aylık bir harcama limiti düşünün. Bu, her ikinizin de olağan bütçenizin dışında bireysel harcama yapma özgürlüğüne sahip olmanızı sağlar.

Harcama sınırları koymanız, sizin veya eşinizin yoldan çıkmaması için bir önlem. Şeffaf olun ve kendinizin veya eşinizin harcama alışkanlıklarıyla ilgili endişelerinizi dile getirecek kadar rahat hissedin.

4. Ortak bütçe yapın

Günlük harcamalar söz konusu olduğunda, ortak bir bütçeye sahip olmak, sonraki sorunları azaltmanın basit ve etkili bir yolu olabilir. Kimin hangi satın alma işlemlerine para harcadığını takip etmekte sorun yaşıyorsanız ortak bütçe çok yardımcı olabilir.

Konu para olduğunda siz ve eşinizin aynı tarafta olduğundan emin olmak, finansal anlaşmazlıklardan kaçınmak için kritik olabilir. Finansal durumunuz ne olursa olsun, para görgü kurallarınızın saygılı olduğundan emin olun. İşin içine para girdiğinde ilişkiler bozulabilir bu nedenle finansal hedeflerinize ulaşmak için ekip olarak çalışmaya çalışın.

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18/03/2022 13:54