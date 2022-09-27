İlişkilerde sorunları çözmenin yolları

İlişkilerde çiftler arasında zaman zaman sorunlar ve anlaşmazlıklar yaşanabilir. Yaşanan tartışmaları doğru bir iletişimle çözmek gerekir. Partnerinizle adil bir şekilde tartışarak ve onunla savaşmayarak sorunları ele almanız gerekir. İlişkilerde yaşanan sorunları büyümeden çözmek için birkaç ipucunu sizler için derledik.

İlişkiler her zaman mutlu ve sorunsuz devam etmez. Çiftler arasında tartışmaların ve anlaşmazlıkların yaşanması doğaldır.

İki farklı karakterdeki insanın tartışmalarda uzlaşabilmesi için bazı noktalara dikkat etmesi gerekir. İlişkilerde sorunlar nasıl çözülür? sorusuna yanıt arıyorsanız bu yazımızda mutlaka bir göz atın.

TARTIŞMAŞARI BİR SAVAŞA DÖNÜŞTÜRMEYİN

İlişkilerde ufak sorunların olması ve tartışmaların yaşanması çok doğaldır. Ancak partnerinizle yaşadığınız her tartışmayı bir mücadeleye dönüştürmek ilişkinize zarar verir.

Tartışmalarda amaç çözüme ulaşmak olmalıdır. Yaşanan anlaşmazlıklarda sürekli galip gelmeye çalışmak yerine orta bir yolda uzlaşmayı deneyin.

HİSLERİNİZİ BELLİ EDİN

Çiftler arasındaki sorunlar her iki tarafında yıpranmasına ve üzülmesine sebep olur. Bu durumda tartışmalardan dolayı ne kadar mutsuz olduğunuzu ve kendinizi kötü hissettiğinizi partnerinizle paylaşın.

Hislerinizi açıkça gösterdiğinizde iletişim dilinizi değiştirebilirsiniz. Doğrudan hisleriniz ve kırgınlığınızı açıkladığınızda sorunun çözümüne ulaşmak daha kolay olur.

İYİ BİR DİNLEYİCİ OLUN

Yaşanan fikir ayrılıklarından dolayı tartışıyorsanız birbirinizi anlamaya çalışın. Çiftlerin birbiriyle empati kurabilmesi için iyi bir dinleyici olması gerekir.

Tartışma esnasında partnerinize bağırıp çağırmak yerine onu dinlemeyi deneyin. Söylediklerini ve düşüncelerini iyi anlayın, analiz edin.

Birbirinizin cümleleri kesmek yerine karşı tarafı anlamaya çalışmak her zaman daha doğrudur ve sorunların daha kolay çözülmesine yardımcı olur.

SORUNLARI ÇÖZMEYE ODAKLANIN

Çiftler arasında tartışmalar olduğu zaman her iki tarafta sorunun özüne odaklanmakta zorlanır. Bir konu hakkında tartışırken geçmişteki olumsuz olayı gündeme taşırlar.

Bu durum sorunu çözmenizi zorlaştırır ve aradaki çatışmaların büyümesine yol açar. Konuya bağlı kalmak ve konu dışı olaylara yer vermemek gerekir.

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27/09/2022 18:54