İlişkilerdeki tartışmaların tek nedeni, Kadın ve erkek beyni arasındaki önemli farklar

Kadın beyni ve erkek beyni aynı yaratılışa sahip değil. Erkekler harita okuma ve yön bulma konusunda başarılıyken kadınların hafızası daha güçlü. Peki kadın ve erkek beyni arasındaki farklar neler? İşte araştırma ve sonuçları...

Bilimsel çalışmalar kadın ve erkek beyninin aynı işlemediğini ortaya koyuyor. Bunun nedeni ise kadınların duygusal zekalarının daha yüksek olması. Peki kadın ve erkek beyni arasındaki farklar neler? İşte araştırma ve sonuçları...

Araştırmaya göre, beyindeki sinirlerin bağlarındaki fiziksel farklar, erkeklerde yüzde çıkan tüyler, kadınlar da ise göğüslerin büyümesi olarak görülen ikincil cinsiyet karakteristiklerin oluştuğu ergenlik döneminde ortaya çıkıyor.

İLİİŞKİLERDE KADIN VE ERKEK FARKI

Bilim insanları, iki cinsiyetin beyinlerindeki fiziksel farkların, 'erkeklerin, haritada yön bulmak ve kas kontrolü gibi konumsal alanlarda neden kadınlardan daha iyi olduğunun; kadınların ise, neden hafıza ve önsezi gibi sözel alanlarda erkeklerden daha iyi olduğunun' anlaşılabilmesinde önemli rol oynayacağını söylüyor.

Yaşları 8 ila 22 arasında değişen, 521'i kadın, 428'i erkek toplam 949 kişi üzerinde yapılan araştırma, daha önce 'psikolojik deneylerle' açıklanabilen kadın ve erkekler arasındaki zihinsel farkların ilk defa fiziksel özelliklerdeki değişikliklerle açıklanabilmesini sağlıyor.

Independent gazetesinin görüşlerine yer verdiği Philadelphia'daki Pennsylvania Üniversitesi Psikoloji Profesörü Ragini Verma, "Bu haritalar bize, insan beynindeki kesin ve tamamlayıcı mimari farkları gösteriyor bu da erkeklerin ve kadınların neden bazı alanlarda birbirlerinden daha üstün olduklarını anlamak için sinirlere dayalı bir temel sunuyor" yorumunu yapıyor.

Ruh ve sinir hastalıkları tedavisi

Verma, beyinlerdeki bağlantıların kadın ve erkeklerde farklı olduğu sonucuna vardıklarını ve "fonksiyonel deneylerin, kadın ve erkeklerin bazı görevleri yerine getirirken beyinlerinin değişik bölümlerini kullandıklarını gösterdiğini" söylüyor.

Kadınlarda bağlantıların, beynin iki yarısında, sağ ve sol tarafları bağlayacak şekilde düzenlendiğini belirten araştırmacı, erkeklerde ise bağlantıların ön ve arka taraf arasında dizildiğini söylüyor.

Araştırmacı Verma, kadınlardaki sinirlerin, 'mantıksal düşünce' alanı olarak bilinen beynin sol tarafı ile, 'önsezi' alanı olarak bilinen sağ tarafı arasında dizilmiş olmasının, 'kadınların sezilerinin' neden erkeklerden daha güçlü olduğunu açıkladığını belirtiyor.

"Önsezi düşünmeden düşünmektir. İnsanların 'içgüdü' dediği de budur. Kadınlar, iyi bir anne olmak gibi bu tip yeteneklerde erkeklerden daha iyidir."

Independent gazetesi, kadın ve erkekler arasındaki farkların daha önce psikolojik deneylerle de ortaya konduğunu hatırlatıyor.

Erkeklerin 'harita okumak gibi motor becerileri' ve konumlandırmayla bağlantılı yeteneklerinin kadınlardan daha gelişmiş olduğunu belirten gazete, kadınların da 'bir kelime veya birinin yüzünü hatırlamak', empati yeteneğinin ölçüldüğü sosyal idrak testleri ve 'duygusal zeka' testlerinde erkeklerden daha iyi olduğunu yazıyor.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nde yayımlanan araştırmanın yazarlarından Pennsylvania Üniversitesi'nden Rubin Gur, detaylı beyin haritalarının, kadın ve erkeklerin düşünce yapısındaki farkları anlamanın yanı sıra, 'çoğunlukla cinsiyet bağlantılı ruh ve sinir hastalıklarının da nedenlerinin anlaşılmasına' yardımcı olacağını söyledi.

Bu habere tepkiniz:



05/12/2022 22:14