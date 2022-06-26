İlişkileri canlı tutmanın 5 yolu!

Aşk, çok güzel ve tutkulu bir duygu. Aşık olduğunuz insanla mutlu giden beraberliğinizin her zaman uzun ömürlü olmasını istersiniz. Ancak uzun süreli ilişkilerde, çiftler zamanla monotonlaşabilir. İlişkinin ilk gün ki heyecanını artık hissedemiyor olabilirsiniz. Çok sevdiğiniz partnerinizle sıradanlaşan ilişkiniz, aranızdaki iletişime zarar verebilir. Monotonlaşan ilişkinizi canlandırmak ve yeniden ilk heyecanı hissetmek için bazı pratik yollara başvurabilirsiniz. İlişkinizi canlı tutmanın yollarını arıyorsanız bu yazımıza mutlaka göz atın...

İlişkiler her zaman aynı duygu ve hisle devam etmez. Zaman zaman ilişkinizin sıradanlaştığını ve artık keyif almadığınızı hissedebilirsiniz. Herkes ilişkisinin hep heyecanlı ve tutkulu devam etmesini ister. Ancak bazen bu duygular kaybolabilir. Bu durumda telaşlanmak ve üzülmek yerine ilişkinizi tekrar canlandırmayı deneyebilirsiniz.

İşte ilişkinizi canlı tutmanın 5 etkili yolu...

1-BİREYSEL OLARAK VAKİT GEÇİRİN

İlişkilerde sürekli yan yana olan ve zamanının büyük bölümünü beraber geçiren çiftler, birbirlerinden daha kısa sürede sıkılabiliyor.

Günün 24 saati bir arada olmak ilişkileri zedeleyebiliyor. Bazen çiftlerin birbirlerini özlemeleri gerekebiliyor. Bu sebeple partnerinizle bireysel olarak tek başına zaman geçirmeyi deneyin. Herkes birbirinin özel hayatına saygı duymaya başladığında ilişkinizdeki heyecanı tekrar yakalayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla dışarı çıkın ve sosyalleşin. Partnerinizi de tek başına sosyalleşmesi için teşvik edin.

2-SÜREKLİ TELEFON ETMEYİN

Gün içinde partnerinizle sürekli telefonunda konuşup her anınızı anlatıyorsanız ilişkiniz sıkıcı bir hal alabilir. Durum böyle olduğunda çiftler yan yana geldiklerinde konuşacak çok daha az şey buluyorlar.

Konuşulacak her şeyi telefonda tüketmek ilişkinin heyecanını öldürüyor. Bu sebeple gün içinde olan biten her şeyi mutlaka yan yana geldiğinizde konuşmayı deneyin. Böylelikle aranızdaki iletişim daha kuvvetli hale gelecektir.

3-BİRLİKTE HOBİLER EDİNİN

Partnerinizle sürekli aynı şeyleri yapmak bir süre sonra keyif vermez. Yeni hobiler edinerek aranızdaki bağı güçlendirmeyi deneyebilirsiniz. İkizinde sevdiği ortak alanları keşfederek yeni şeyler deneyebilirsiniz.

Birlikte resim yapabilir, spor yapabilir ya da hoşlandığınız yerleri seyahat edebilirsiniz. İlişkinizi canlandıracak keyifli aktiviteler keşfederek, yeniden heyecan dolu dakikalar yaşayabilirsiniz. Ayrıca yeni hobiler edinerek hem ruhunu hem de bedeninizi dinlendirir. Böylece ikiniz daha sağlıklı bir iletişim kurabilirsiniz.

4-KÜÇÜK SÜRPRİZLER YAPIN

Sevgilinize sadece doğum gününde, sevgililer gününde ya da yıl dönümünüzde hediye almayın. Hiç beklemediği bir anda yaptığınız sürprizler ilişkinizi tekrar canlandırır. Birine hediye almak, o kişiye her zaman sizi anımsatacak bir obje ya da anı sunmaktır.

Partnerinize sizi hatırlatan küçük hediyelerle sürpriz yaptığınızda gözündeki ışıltıyı tekrar görebilirsiniz. Sevgilinizle aranızda oluşacak bu küçük hediyeleşme ikinizin de ilişkide daha dinamik hissetmenizi sağlar. Eğer sıkıcı bir ilişkiniz olduğunu düşünüyorsanız vakit kaybetmeden küçük sürprizler yapın.

5-PARTNERİNİZİN DÜŞÜNCELERİNİ ÖNEMSEYİN

İlişkilerde zaman geçtikçe çiftler birbirlerinin düşüncelerini ve konuşmalarını eskisi kadar önemsemez. İlişkinin başlarında her düşüncesine değer verdiğiniz partnerinize karşı artık umursamaz davranıyorsanız bu durum aranızdaki canlı ilişkiyi zedeleyebilir.

Partnerinizin her zaman fikirlerine değer verin ve onun konuşmalarını heyecanla dinleyin. Birlikte fikir alışverişi yapıp belirli konular üzerinde tartışın. Böyle davrandığınızda ilişkinizin her zaman canlı ve dinamik kaldığını göreceksiniz.

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26/06/2022 11:15