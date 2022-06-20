İlişkileri sorunlu hale getiren 5 davranış

Herkes mutlu ve huzurlu bir ilişkinin hayâlini kurar. Özellikle ilişkiyi güçlendirmek için mutluluğa giden yollarda her adım cesurca atılır. Ancak bir ilişkinin mutlu ilerleyebilmesini istiyorsanız davranışlarınıza dikkat etmeniz gerekir. Farkında olmadan gösterdiğiniz bazı davranışlar ilişkinizi sorunlu hale getirebilir. İlişkiye zarar veren, ilişkilerde problem yaratan davranışlardan uzak durmak da ilişkinin mutluluğunu sağlar. İlişkileri sorunlu hale getiren davranışlar nelerdir? diye düşünüyorsanız bu yazımıza mutlaka göz atın.

İlişkiler her zaman sorunsuz ve mutlu bir şekilde devam etmez. Her ilişkide sorunlar yaşanabilir. Önemli olan bu alışkanlıkları çözerek ilişkiyi daha güçlü hale getirmektir. İlişkilerde çiftlerin birbirlerine gösterdiği bazı davranışlar, ilişkileri daha sorunlu hale getirebiliyor. İlişkiyi sorunlu hale getiren 5 davranışı araştırdık.

1-AŞIRI KISKANÇLIK

Kıskançlık, eşlerin birbirlerini kısıtladıkları, birbirlerini kontrol altına almak için baskı yaptıkları bir noktaya geldiğinde tüm ilişkinizi bozabilir.

Kıskançlık beraberinde saplantılı duyguları getirdiği için ilişkiniz yıpranır. Eğer ilişkinizi mutlu sürdürmek istiyorsanız kıskançlık duygunuzu bir kenara bırakmanız gerekir.

2-TEPKİSİZ KALMAK

İlişkilerde zaman zaman sorunlarla karşılaşılabilir. Bu sorunlara aşırı tepki vermek ilişkisine zarar verir ancak hiç tepki vermiyorsanız da ciddi bir sorun var demektir.

Susmak sorunları çözmez, tam tersine hiçbir ilerleme kaydetmeden çözümsüz bir şekilde kapanmasına sebep olur. Bir sorun çözülmeden üzerine yeni bir sorun geldiğinde de en ufak sorun ağır yükler haline gelir. Bu sebeple tepkisiz kalmak yerine sorunlarınızı doğru bir dille iletişim kurarak çözmeniz gerekir.

3-GEÇMİŞ KONULARI YENİDEN AÇMAK

Her ilişkide yaşanan belki de en büyük sorunlardan biri geçmiş konuları tekrar tekrar gün yüzüne çıkarmak olabilir.

Ne olursa olsun, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin o konular tekrar gündeme gelir. Ancak mutlu ve huzurlu bir ilişki için konuların kapanması gerekir. Eğer eşiniz hatasını kabul edip özür dilediyse ve siz affetmeyi seçtiyseniz aynı konuları tekrar gündeme taşımanın hiçbir gereği yoktur. Sürekli o konu etrafında hareket etmek sadece ilişkinize ve size zarar verir.

4-SÜREKLİ İMALARDA BULUNMAK

Duygu, düşünce ve isteklerinizi partnerinize doğrudan söylemek yerine ima ediyorsanız doğru bir yol izlemiyor olabilirsiniz. Bu şekilde davranarak hem kendinizi ifade edememiş hem de eşinizin sizi gerçekten anlamasını engellemiş olursunuz.

Eğer ilişkide ciddi anlamda sizin için sorun haline gelen konular varsa ima etmek yerine partnerinizle doğrudan iletişim kurmanız gerekir.

5-PARTNERİNİZİ SUÇLAYICI KONUŞMAK

Partnerinizle yaşadığınız tartışmalarda sürekli onu suçluyorsanız sorunları çözebilmeniz mümkün olmaz. Sizi rahatsız eden bir durum olduğunda ve bunun değişmesini istediğinizde konuya eşinizi suçlayarak yaklaşmanız sizi istediğiniz sonuçta uzaklaştırır.

Sorunu çözmek için sen dili yerine ben dilini kullanarak sizi üzen ya da kızdıran şeyi eşinize anlatabilirsiniz. Böylelikle aranızdaki sorunları daha kolay bir şekilde çözüme kavuşturduğunuzu göreceksiniz.

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20/06/2022 20:14