İlişkilerin ömrünü kısaltan konular

Herkes sevdiği kişi ile mutlu ve uzun ömürlü bir beraberlik ister. Ancak ilişkiler her zaman planladığınız gibi devam etmez. Partneriniz arasında anlaşmazlıkla ve tartışmalar yaşanabilir. İlişkilerde yaşanan olumsuzlukları doğru yollarla çözememek ilişkilerin ömrünü kısaltabilir.

Aşk ve ilişkiler her zaman karmaşık bir yapıda olur. Kadınların ve erkeklerin ilişkide beklentileri birbirinden farklı olduğu için her zaman mutlu bir birliktelik sürdürmek mümkün olmaz. Bazı davranışlar ilişkilerin ömrünü kısaltarak çiftlerin birbirinden uzaklaşmasına sebep olabilir.

SÜREKLİ BERABER OLMAK

Sağlıklı bir ilişkide çiftlerin birbirlerine bağlı olması gerekir. Ancak sürekli bir arada olmaz ve her şeyi birlikte yapmak bir süre sonra çiftlere zarar verir.

İlişkinizin sorunsuz devam etmesini istiyorsanız sürekli beraber olmak yerine birbirinize tanıdığınız özel zamanlar yaratmanız gerekir. İlişkinizi çok bağımlı olarak sürdürmediğinizde her şeyin yoluna girdiğini göreceksiniz.

ASLA TARTIŞMAMAK

Herkes ilişkisinin sorunsuz devam etmesini ister. Bu sebeple tartışmalardan ve anlaşmazlıklardan kaçınırlar. Ancak yaşanan sorunların üzerine tartışmamak ilişkilerin ömrünü kısaltır.

Burada bahsettiğimiz şey şiddetli kavgalar değildir. Çiftlerin tartışarak sorunlarını çözmesi ve anlaşması gerekiyor. Yoksa zamanla içinizde biriktirdiğiniz çözümsüz olaylar ilişkinizin bitmesine sebep oluyor.

AŞIRI FEDAKAR OLMAK

İlişkinizde her zaman tek bir taraf fedakarlık yapıyorsa bir süre sonra aranızdaki çatışmalar artar.

Sevdiğiniz kişiyi mutlu etmek istemek çok doğal bir davranış. Ancak bunu yaparken sürekli kendi isteklerinizden taviz veriyorsanız bir süre sonra ilişkinizin yolunda gitmediğini göreceksiniz.

Çünkü partneriniz zamanla bu fedakarlıkları fark etmeyebilir. Onun için bu durum sıradan bir hale gelebilir.

ORTAK PLANLAR

Beraber olduğunuz partnerinizle ortak amaçlar ve planlar etrafında birleşebilmek çok güzeldir. Hayata aynı penceren baktığınızda geleceğe yönelik hayâlleriniz de birbirine benzer. Ancak tüm ilişkinin ortak bir amaç üzerine kurulması hoş olmaz.

Çünkü zamanla herkes değişebilir. Düşünceler ve hayâller de değişebilir. Çiftlerin bu ortak amaçlardan vazgeçmesi ilişkilerin zarar görmesine sebep olabilir.

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15/09/2022 18:57