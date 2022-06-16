İlişkinizi geliştirecek 7 çift terapisi egzersizi

Evlilik her zaman kolay değildir ve bu süreçte bazı profesyonel rehberlik ve tavsiyelere sahip olmak yardımcı olabilir ancak evlilikteki zorluklarını terapide bir yabancıya anlatma fikri tüm çiftleri heyecanlandırmaz. Neyse ki ilişkinizi güçlendirmek, güven ve iletişim kurmak için evde yapabileceğiniz birçok çift terapisi egzersizleri var.

Bu çift terapisi teknikleri, daha derin bir düzeyde iletişim kurmanıza, adil bir şekilde savaşmayı öğretmenize ve birlikte geleceğiniz için hedefler oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Bu çift terapisi egzersizlerini hem evlilikten önce hem de sonra uygulamanın birçok faydası vardır.

Bu güven ve iletişim kurma alıştırmasını haftalık rutininize ekleyerek ilişkinizi ve birbirinize olan sevginizi güçlendirin

GÜVEN DÜŞÜŞÜ

Güven düşüşü, küçük görünebilecek ancak büyük sonuçları teşvik eden bir güven oluşturma çalışmasıdır. Arkadaşlarla eğlenceli bir aktivite olarak yapmış olabiliriz ama evde çift terapisinin bir parçası olabilir.

Bir güven düşüşü yapmak için, bir ortak gözü bağlı eşinin arkasında durur. Gözü bağlı eş daha sonra kasıtlı olarak geriye düşecek ve partneri onları yakalayacaktır.

Kulağa kolay bir oyun gibi geliyor, ancak gözü bağlı eşe, partnerinin onları yakalayacağına dair güven ve kör inanç gerektiriyor. Bu, gözü bağlı partnerin, partnerinin kaçıracağından korkarak arkasını dönmesine neden olabilir.

Not: Bunun gibi herhangi bir egzersizi yaparken, bu egzersizi yapmak için her zaman fiziksel olarak güvenli bir yer seçerek güvenliği uygulayın.

TAKDİR LİSTESİ

En iyi çift terapisi egzersizlerinden bazıları , eşiniz hakkında nasıl düşündüğünüzü ve hissettiğinizi yeniden yapılandırmakla ilgilidir. Bunu yapmanın harika bir yolu bir takdir listesidir.

Partnerler, partnerlerinin takdir ettikleri beş şeyi yazacak, ardından partnerlerinin ilişkide kendilerini daha sevilmiş , güvende veya takdir edilmiş hissetmelerini sağlamak için yapabileceği beş şeyi yazacaklar.

Partnerler, önce eşlerinin iyi niteliklerini kağıda dökerek ve meditasyon yaparak, sevgiyi ve iletişimi suçlamak yerine yapıcı bir şekilde geliştirmenin yollarına bakmadan önce ilişkideki iyiliğe odaklanabilecekler.

TEKNOLOJİSİZ 10 DAKİKA

Yapabileceğiniz en iyi çift terapisi egzersizlerinden biri , teknolojiden kopmak ve bir konuşma seansı yapmaktır.

Akıllı telefonlar ve cihazlar, dünyaya bağlanmanın harika bir yoludur, ancak ilişkileriniz üzerinde şaşırtıcı derecede kötü bir etkisi vardır. Sonuçta, her on dakikada bir telefonunuzu kontrol ederken eşinize tüm dikkatinizi nasıl verebilirsiniz?

Bu egzersiz için günde 10 dakika televizyon, video oyunları ve akıllı telefonlar gibi dikkat dağıtıcı şeyleri ortadan kaldırın. Bu 10 dakikayı birbirinizle konuşmak için kullanın. Birbirinize onlar hakkında sevdiğiniz ve takdir ettiğiniz şeyleri söyleyerek ileri geri gidin

Birbirinizin sözünü kesmeyin. Bu iyi hissettiren egzersiz, olumlu düşünme yaratır ve benlik saygısını artırır. Teknolojiden uzak durmak ve eşinize odaklanmak aslında birçok evlilik danışmanı tarafından çiftler için ilişki kurma faaliyetleri arasında savunulmaktadır.

TAKIM OLUŞTURMA ALIŞTIRMASI

İlişkinizi iyileştirmek için çalıştığınıza göre , takım oluşturma alıştırmasının zamanı geldi . Bu eğlenceli adım, ikinizin birbirinize güvenmenizi gerektiren yeni bir şey denemesini içerir.

Bu çift terapisi aktivitelerini dilediğiniz kadar eğlenceli veya zorlayıcı hale getirebilirsiniz.

Takım oluşturma alıştırmaları için bazı fikirler arasında birlikte bir enstrüman kazanmak, yürüyüş yapmak, yeni bir dil öğrenmek, birlikte çevrimiçi videolar yapmak ve zip-line, kanoya binmek veya spor salonuna gitmek yer alır.

İkiniz de birlikte denemekten keyif alacağınız bazı aktivitelerin bir listesini yapabilirsiniz.

TUTARLI RANDEVU GECESİ

Romantik ilişkinin yaşı veya süresi ne olursa olsun, tüm çiftler düzenli olarak planlanmış bir randevu gecesinden faydalanacaktır.

Bu akşamlar, olumlu duyguları besleyen, birlikte eğlenceli ilişki kurma etkinlikleri planlamanıza olanak tanır.

Randevu gecesi aynı zamanda taze bir ortamda duygusal ve cinsel olarak yeniden bağlantı kurmak için harika bir fırsattır. Bunu eğlenceli ve romantik çift danışmanlığı egzersizlerinden biri olarak düşünün.

Bir çift ne kadar yakınsa, iletişimleri ve fiziksel ilişkileri o kadar iyi olur.

Randevu gecesinde ne yaparsanız yapın, bu tür “çift iletişim alıştırmaları” ile birbirinize odaklandığınızdan ve iyi vakit geçirdiğinizden emin olun.

İSTEK KOVASI

En iyi ilişki kurma aktivitelerinden biri, birlikte yeni deneyimler denemektir. Birlikte yapmak istediğiniz şeylerin bir kova listesini oluşturun.

Daha küçük ve daha büyük hedefler ekleyin, böylece kısa ve uzun vadede dört gözle bekleyeceğiniz bir şeyiniz olur.

Bu, bir müzeyi veya yakındaki bir kasabayı ziyaret etmek kadar basit olabilir veya rüya gibi bir tatile çıkmak kadar karmaşık olabilir. Hangi aktiviteyi seçerseniz seçin, önemli olan aktivitenin bir şey olmasıdır:

-Birlikte yapabilirsiniz

-Düzenli olarak yapılabilir

-İkiside zevkli geliyor

-Sağlıklı iletişimi teşvik eder

Her ay etkinliklerden en az birini yapmak için çaba gösterin. Hayatınız ne kadar meşgul olursa olsun, bu size yeniden bağlantı kurmak için ilham verici bir şeye sahip olacağınızın kesin bir yolunu verir.

YATAĞA ASLA KIZGIN GİRMEYİN

Yakında “Yaşanacak Kurallar” haline gelecek olan çift terapisi egzersizlerinden biri de asla kızgın yatağa girmemektir.

Olumsuz duygular uyku yeteneğini doğrudan etkiler. Eğer siz ve eşiniz sıkıntıdaysanız, yatmadan önce iyileşmelisiniz.

Bunu ve çatışmayı azaltan diğer etkinlikleri, yalnızca sevgi koşullarınızı eskisinden daha iyi hale getirecek çiftler iletişim alıştırmaları olarak düşünün.

Sabahları iyi dinlenmiş bir zihniyetle endişeleri gözden geçirin. Duygularınız değişmiş olabilir ve sorunu yatmadan önce çözemediyseniz, bu noktada daha kolay olabilir.

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16/06/2022 18:18