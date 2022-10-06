İlişkinizin ömrünü kısaltan davranışlar! Yangına körükle gitmeyin

İlişkinizde gösterdiğiniz bazı davranışlar farkında olmadan partnerinizin uzaklaşmasına sebep olabilir. İlişkinizde yaşadığınız ufak tefek sorunlarla bile artık mücadele edemez hale geldiyseniz bazı davranışlarınızı düzeltmeniz gerekir. İlişkinizin uzun soluklu olmasını istiyorsanız partnerinizi rahatsız eden davranışlarınıza son vermeniz gerekir. İşte huzurlu bir ilişki için uzak durmanız gereken davranışlar...

İlişkilerde sıklıkla karşılaşılan bazı davranışlar zamanla ilişkilerin sonlanmasına sebep oluyor.

Eğer bu davranışların farkında olabilirseniz ilişkinizi daha kalıcı hale getirebilirsiniz. SUSARAK CEZALANDIRMAYIN

İlişkilerde birçok sorun yaşanabilir. Bu sorunları birbirinizi anlayarak ve dinleyerek çözmeniz gerekir.

Sorunlar karşısında konuşmamak, küsmek ya da partnerinizi susarak cezalandırmak aranızdaki gerginliğin daha çok büyümesine yok açar. Bunun yerine isteklerinizi ve düşüncelerinizi daha açık bir şekilde belirtmeniz gerekir.

PARTNERİNİZİ AŞAĞILAYICI CÜMLELER KURMAYIN

Partnerinize farkında olmadan kurduğunuz aşağılayıcı cümleler onun yıpranmasına ve kendini kötü hissetmesine sebep olabilir.

Eşiniz ya da sevgiliniz iş temposunun yoğunluğundan dolayı bakımsız görünebilir. Bu durumda bunu dile getirmek ona ne kadar bakımsız ve çirkin olduğunu söylemek son derece üzücü olabilir. Partneriniz kendisine olan özgüvenini kaybedebilir.

Bu davranışınız ilişkinizin gidişatını temelden sarsabilir. Partnerinizdeki eksiklikleri aşağılayıcı cümleler yerine daha nazik bir dille söylemeyi öğrenmeniz gerekir.

AŞIRI ELEŞTİRİDEN UZAK DURUN

İlişkinizde partnerinizle ilgili hoşunuza gitmeyen birçok şey olabilir. Hoşlanmadığınız durumları eleştirel bir şekilde yıkıcı ve kırıcı olarak aktarmak partnerinizin üzülmesine sebep olabilir.

Partnerinizi sürekli eleştirmeniz kendisini yetersiz ve eksik hissetmesine sebep olabilir. Böyle olunca iki kişi arasında sağlıklı bir ilişki kurmak imkansızlaşır ve tartışmalar alevlenir. Bunun yerine daha yapıcı bir konuşma biçimi tercih edin.

DİNLEMEYİ ÖĞRENİN

İlişkinizde sorunlar yaşadığınız zaman hemen kendinizi savunmaya geçmeden önce partnerinizi iyi dinleyerek onu anlamaya çalışmalısınız.

İlişkinizde denge kurabilmek için ortak çözüm önerileri üretmeniz gerekir. Partnerinizin duygularını anlayarak ve onunla empati kurarak hareket ettiğinizde aranızdaki sorunları daha kısa sürede çözebilirsiniz. Yangına körükle gitmektense, dinledikten sonra açık ve empati ile cevap vermelisiniz.

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06/10/2022 21:42