İlk 10'da Real Madrid ve Barcelona dışında tek isim: LaLiga'nın en çok kazanan yıldızları
Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe, LaLiga'nın en çok kazanan futbolcuları listesinde 3. sırada yer aldı. İlk 10'da Barcelona ve Real Madrid dışından sadece tek isim listeye dahil oldu. İşte LaLiga'nın en çok kazanan yıldızları...
21/07/2024
10. Thibaout Courtois - Real Madrid | 14.5 milyon euro
9. Federico Valverde - Real Madrid | 15 milyon euro
8. İlkay Gündoğan - Barcelona | 16.6 milyon euro
7. Jude Bellingham - Real Madrid | 18.7 milyon euro
6. Vinicius Jr. - Real Madrid | 20.8 milyon euro
5. Jan Oblak - Atletico Madrid | 20.8 milyon euro
4. David Alaba - Real Madrid | 22.5 milyon euro
3. Kylian Mbappe - Real Madrid | 31.2 milyon euro
2. Reobert Lewandowski - Barcelona | 33.5 milyon euro
1. Frenkie de Jong - Barcelona | 37.5 milyon euro21/07/2024 16:26