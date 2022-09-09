İlk Apple bilgisayarı, açık artırmaya çıkıyor

45 yıl önce şirket kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından yapılan el yapımı orijinal ilk Apple bilgisayarı salı günü Amerika Birleşik Devletleri’nde açık artırmaya çıkarılıyor.

Günümüzün modern ve şık dizayn Macbook’larının ‘büyükdedesi’ olan ilk işlevsel Apple-1’in Kaliforniya’daki bir müzayedede 600 bin dolara kadar alıcı bulması bekleniyor.

“Chaffey Koleji” olarak da adlandırılan Apple-1, Jobs ve Wozniak tarafından bir garajda yapıldı. Aynı yöntemle aynı şekilde bu garajda yaklaşık 200 adet Apple-1 üretildi.

Bu şekilde başlayan Apple ürünleri bugün 2 trilyon dolara doğru giden devasa bir şirkete dönüştü. Satışa çıkarılan bilgisayarı daha da nadir yapan özellik, Hawaii’ye özgü zengin desenli bir ağaç olan koa ağacıyla kaplanmış olması.

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09/09/2022 22:01