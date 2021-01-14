İlk aşıyı Tatar, Saner ve Pilli olacak…

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14/01/2021

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İlk aşıyı Tatar, Saner ve Pilli olacak…

Türkiye’den 20 bin doz Sinovac aşısının gelmesiyle birlikte KKTC’de yarın aşılama süreci başlıyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ilk aşılar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye yapılacağı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Koronavirüs aşılanmasına yarın başlanacak. Yarın saat 11.30'da Acil Durum Hastanesi'nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli aşı yaptıracaktır."

 

14/01/2021 20:06
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TAGS: kktc, covid 19, aşı, haberkibris, İlk aşıyı Tatar Saner ve Pilli olacak…
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