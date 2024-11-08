İlk ayak DİGEM ve UKÜ’nün

Hentbol U16 final serisine bu akşam oynanan karşılaşmalarla başlandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda kadınlarda Şahlan – DİGEM, erkeklerde ise UKÜ ile Levent takımları karşı karşıya geldi. Final serisi ilk karşılaşmalarında DİGEM Şahlan’ı, UKÜ ise Levent’i ilk karşılaşmalarda mağlup etti.

DİGEM 1 farklı, UKÜ rahat kazandı

Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlar mücadelesinde Şahlan ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk devresi 11-11 eşitlikle tamamlanırken, mücadeleyi 20-19 kazanan DİGEM seride 1-0 öne geçen taraf oldu. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise erkekler final ilk karşılaşmasında UKÜ ile Levent takımları karşılaştı. İlk devreyi rakibi Levent karşısında 16-15 önde kapatan UKÜ karşılaşmayı da 39-27 galip noktalayarak final serisine galibiyetle başlamış oldu. Final ikinci karşılaşmaları ve üçüncülük karşılaşması 12 Kasım Salı günü Atatürk Spor Salonun da oynanacak.