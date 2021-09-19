İlk başarı kumda

Uzun bir ara çalışmalarına ara veren Gayretköy Güreş Takımı, bugün Kaplıca’da takımlar arası düzenlenen müsabakalarda ikinci oldu.

Takım Antrenörü Emin Yıldırım, takımın imkansızlıklar nedeniye çalışmalarına ara verdiğini ama köy gençliğinin talep ve azmi sonrası kısa bir süre önce tekrardan idmanlara başladığına dikkat çekti.

Yıldırım, bir çok imkansızlık nedeniyle ülkede spor yapmanın ve ülke gençliğine sürdürülebilir bir spor imkanı sunmanın çok zor olduğunu ifade ederek, “Bugün takımlar arası yapılan müsabakalarda, Gayretköy Güreş Takımı ikinci gelmiştir. Bu bizim için büyük bir başarıdır. Neden başarıdır? Bu kadar imkansızlık içerisinde bu başarıyı gösterebildiysek, yeterli destek görmemiz halinde daha büyük başarılara imza atabiliriz. Bir de köy gençlerine buradan seslenmek ve onlara teşekkür etmek istiyorum. Bir araya gelip de bu azmi göstermeselerdi bugün bu başarıdan söz edemezdik” diye konuştu.

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19/09/2021 18:22