İlk belirtisi ağır seyirli bir gribi andırıyor! Çocuklarda ölümlere neden olabiliyor

Meningokok enfeksiyonunun özellikle bebekler ve çocuklarda kalıcı hasarlara ya da ölümcül tablolara yol açabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Utkucan Uçkun, meningokok enfeksiyonu ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Meningokok enfeksiyonuna 13 farklı meningokok bakteri tipi neden olabiliyor. Özellikle bebekler ve çocuklarda kalıcı hasarlara ya da ölümcül tablolara yol açabiliyor. Bu bakteriler her 10 kişiden birinin ağız veya burnunda hiçbir bulguya yol açmadan bulunabiliyor ve damlacık enfeksiyonu ile kişiden kişiye kolayca bulaşabiliyor. Menenjit gelişiminde de kilit rol oynayan bu bakterilere karşı uygulanan aşılar hayat kurtarıcı olabiliyor. Üniversitelerin açıldığı bu dönemde hiç aşı olmamış gençlerin de meningokok enfeksiyonlarına karşı aşı olması önem taşıyor. Uzm. Dr. Utkucan Uçkun, meningokok enfeksiyonu ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

“Neisseria meningitidis, menenjit (beyin zarı iltihabı) veya kan dolaşımı enfeksiyonuna (septisemi) yol açabilen bir bakteri türüdür. Ayrıca, zatürre (pnömoni), göz enfeksiyonu (konjonktivit), eklem iltihabı (septik artrit) ve kalp kası iltihabına (miyokardit) da yol açabiliyor. Meningokokun farklı tipleri bulunuyor. B, C ve son zamanlarda W grupları ülkemizde de yaygın olan tiplerdir. A grubu, özellikle Sahra Altı Afrika ve Suudi Arabistan için sorun teşkil ediyor. Y, 29E ve Z grupları nadir görülüyor.” Uzm. Dr. Utkucan Uçkun

ERKEN TEŞHİS HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

“Meningokok enfeksiyonunda ilk belirtilerin ağır seyirli bir gribi andırsa da tablo çok hızlı bir şekilde kötüleşebiliyor” diyen Uzm. Dr. Utkucan Uçkun, “Bu yüzden, erken teşhis ve zamanında başlanan antibiyotik tedavisi hayati önem taşıyor. Meningokok enfeksiyonlarında ayrıca şiddetli baş ağrısı, bulantı veya kusma, ense sertliği, kas ve eklem ağrıları, yüksek ateş, soğuk el ve ayaklar, sersemlik hissi veya uyandırılamama, ciltte alacalı görünüm ve basmakla solmayan döküntü görülür” dedi.

HİÇ AŞI OLMAMIŞ GENÇLERE DE AŞI ÖNERİLİYOR

“Meningokok enfeksiyonu herkesi etkileyebilir, ancak özellikle 1 yaş altı bebekler olmak üzere 5 yaşın altındaki çocuklarda ve 15-19 yaş arası çocuklarda artmış bir risk söz konusudur” diyen Uzm. Dr. Utkucan Uçkun, “Ülkemizde B grubu ve A, C, W ve Y gruplarına karşı koruma sağlayan aşılar uygulanıyor. B grubu meningokoka karşı koruma sağlayan aşı en erken bebek 8 haftalıkken uygulanmaya başlanabiliyor. A, C, W ve Y grubu meningokoklara karşı koruma sağlayan aşılar ise markaya bağlı değişkenlik göstermekle birlikte en erken bebek 6 haftalıkken uygulanmaya başlanabiliyor” diye konuştu.

Aşıların zamanlaması ve doz sayısının aşılamanın başlandığı yaşa bağlı olarak değişkenlik gösterebildiğini söyleyen Uzm. Dr. Utkucan Uçkun, “Aşı daha önce hiç yapılmadıysa, üniversiteye başlangıç öncesinde de öneriliyor çünkü üniversitenin ilk yılı gençler farklı coğrafyalardan insanlarla temas edebilecekleri için meningokok enfeksiyonuna yakalanma riski bu dönemde artıyor. Doz sayısı ve aralıkları konusunda mutlaka çocuk hekiminden bilgi alınmalıdır” açıklamasını yaptı.

“Çoğunlukla meningokok aşısından sonra herhangi bir yan etki yaşanmaz. Alerji gibi yan etkiler oldukça nadirdir. Bebekler aşılandıktan sonra kısa bir süre için hafif yüksek ateş, ishal veya huzursuzluk gözlenebilir. Enjeksiyon yapılan bölgede hafif şişme, ağrı ve kızarıklık gelişebilir. Bazı çocuklarda kısa bir süre içinde kendiliğinden geçebilen baş ağrısı ve kas ağrıları gözlenebilir. Bu yan etkilerin hiçbiri ciddi değildir ve kısa sürede düzelir. B grubu meningokoka karşı koruma sağlayan aşı yapıldıktan sonraki ilk 24 saat içinde, özellikle 8 - 16 haftalık bebeklerde hafif dereceli yüksek ateş biraz daha yaygın olduğundan, parasetamol içerikli ateş düşürücü çocuk hekiminiz tarafından aşı dozu sonrası önerilebiliyor.” Uzm. Dr. Utkucan Uçkun