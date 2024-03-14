İlk buluşma için 8 bin km uçtu, sonu fiyasko oldu

SWNS'in haberine göre, profesyonel yaşam koçu, geçen sonbaharda tatil yaptıkları Meksika'nın Puerto Vallarta kentindeki bir barda ismi açıklanmayan bir erkekle tanıştı ve sonrasında dünyanın bir diğer ucuna uçmak gibi cesur bir adım attı.

Hevesli TikToker, eve döndükten sonra adamla mesajlaşmaya başladı ve sonrasında adamın yaşadığı ve çalıştığı yere davet edildi. Şubat ayında Castle, 10 günlük bir "randevu" için San Francisco'ya gitti.

Ancak çok geçmeden, birlikte vakit geçirdikten sonra Castle bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti.

Castle, "Uçuş rezervasyonlarımı yaptı, ne yapmak istediğimi sordu, şarap tadımına gittik, güzel bir sahil gezisine çıktık ve sonra eve geri döndüm" dedi.

İkili, Castle'ın işlerin kötüye gitmeye başladığını söylediği yer olan Yosemite Ulusal Parkı'na gitmeden önce ilk olarak San Francisco'nun güneyindeki kıyı şeridinde büyüleyici Carmel-by-the-Sea kasabasını ziyaret etti.

Castle, adamın dünyadaki en güzel yerlerden birinin tadını çıkaramayacak kadar telefonuna bakmakla meşgul olduğunu ve işine odaklandığını söyledi.

Yaşam koçu, "Yürümeyi seviyorum ama o telefonuyla arabada kalmak istedi. Yürümek...bu benim kaliteli zamanım ama o çalışıyor ve bara gidiyordu." şeklinde konuştu.

Hayal kırıklığı yaşamasına ve aralarında gerçek bir bağ olmamasına rağmen Castle, bu deneyimden hiçbir pişmanlık duymadığını ve iyi arkadaş oldukları gerçeğine odaklandığını söyledi:

"Sadece arkadaş kalmaya karar verdik, flört etmek değerlendirmektir, zamanla herkesi tanırsınız. Hala iletişim halindeyiz ve çok eğlendik ama arkadaş olmaya karar verdik."