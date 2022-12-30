İlk buluşmada konuşulabilecek 8 eğlenceli konu

İlk buluşma her zaman çok heyecan vericidir ama biraz göz korkucu olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Ya konuşacak bir şey bulamazsanız ve ortama gergin bir sessizlik hakim olursa? Bunları yaşamamak için size önereceğimiz konulara değinebilirsiniz.

SORU SORMA OYUNU

İlk buluşmada hem kendiniz hakkında konuşacak hem de birbirinize sorular yönelteceksiniz ama bunu eğlenceli bir oyuna dönüştürebilirsiniz. Birbirinize “O mu bu?” türünden rastgele sorular sorabilirsiniz.

ESKİ RANDEVULARINI SORUN

Bu konu size konuşması zor ve ilk etapta fazla samimi gelebilir ama aksine rahatlamanızı sağlayabilir. Talihsiz randevular komik anıları akıllara getirip eğlenmenizi sağlayabilir.

YEMEKLER!

Herkes yemekler hakkında konuşmaya bayılır! Sevdiğiniz yemekler hakkında konuşmak eğlenceli bir konu olabilir. Karşınızdaki kişinin ne tür yiyeceklerden hoşlandığı veya neler pişirdiği size o kişi hakkında ipucu verebilir.

İŞ HAKKINDA KONUŞMALI MI?

Mesleki konular sohbetin bir noktasında mutlaka konuşulacaktır. Karşınızdaki kişiye ne iş yaptığından ziyade işini yaparken nelerden hoşlandığını veya işi hakkında ne hissettiğini sorun.

EN SEVDİĞİ FİLM VEYA MÜZİK

Favori müziklerden bahsetmek veya son dönemdeki popüler diziler hakkında konuşmak her zaman iyi bir seçenektir. Bu sayede karşınızdaki kişi hakkında bilgi almış da olursunuz.

ZAMANDA YOLCULUK EDEBİLSEYDİN...

Hayali konular hakkında konuşmak sohbetinizi çok ilginç bir yöne çekebilir. Bu sayede onun gelecek mi yoksa geçmiş odaklı mı olduğunu da öğrenirsiniz.

SIRA ZOR SORULARDA

İlk randevuda genelde hobiler, alışkanlıklar veya günlük rutin hakkında konuşulur. Bir farklılık yapın ve herkesin sormayacağı zor sorular seçin.

HAYALLERDEN BAHSEDİN

Karşınızdaki insanı tanımanın en iyi yolu onun hayata dair umutlarını ve beklentilerini bilmekten geçiyor. Ona mükemmel hayatın tarifini veya gelecekte kendini nasıl bir insan olarak gördüğüne dair sorular sorun.

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30/12/2022 22:17