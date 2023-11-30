İlk büyük beden Kainat Güzeli yarışmacısı: Bana balina dediler ama en çok alkışı ben aldım

El Salvador’da 19 Kasım’da yapılan Kainat Güzellik Yarışması’nı (Miss Universe) Orta Amerika ülkesi Nikaragua’nın temsilcisi olan Sheynnis Palacios kazana da yarışmanın en dikkat çeken ismi Nepal adına katılan Jane Dipika Garrett oldu.

İlk büyük beden Kainat Güzeli yarışmacısı olan 22 yaşındaki Garrett, kendisine yönelik yoğun eleştiriler olduğunu, "balina" denilerek alay konusu edildiğini söyledi.

90 yarışmacı arasından ilk 20'ye kalan Nepalli güzel, Fox News'e verdiği röportajda, "belirlenmiş güzellik standartlarını takip etmeyen kıvrımlı bir kadın olarak sahnede yürüdüğünü" anlattı.

Garrett, "Tüm seyircilerden en yüksek alkışı ben aldım" diye konuştu.

"Kendimi çok iyi hissettim çünkü hem benim hem de toplum için çığır açıcı bir an gibiydi. Gördükleri farklı bir şeydi, gerçek beden güzellikti" diyen Garrett, sahnede seyirciden gördüğü ilgiye karşın, internet üzerinden çok sayıda acımasız yorumla karşılaştığını dile getirdi.

299 bin takipçili Instagram hesabında kendisine yönelik hakaret içeren yorumlarda "balina" ifadesinin kullanıldığını ve bedeninin "iğrenç" olarak nitelendirildiğini söyleyen yarışmacı, obeziteyi kışkırtmakla suçlandığını, bazı kişilerin kendisine spor salonuna gitmesini tavsiye ettiğini anlattı.

"BENİM HİKAYEMİ BİLMİYORLAR"

Nefret içeren mesajlardan etkilenen Garrett, "Benim hikayemi bilmiyorlar, neler yaşadığımı bilmiyorlar" ifadesini kullandı.

Garrett, kendisine "polikistik over sendromu" teşhisi konulduğunu anlattı. Bu hastalık, doğurganlık döneminde olan kadınlarda yumurtlama sorunlarına, androjen seviyelerinin yükselmesine ve yumurtalıklarda çok sayıda küçük kist oluşmasına neden olan yaygın bir hormon sorunu olarak biliniyor. Kilo alma, akne ve tüylenme sorunları ile düzensiz adet dönemlerinin yaşanmasına yol açıyor.

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle son dönemde kilo aldığını söyleyen yarışmacı, aynı zamanda tükenmişlik ve beyin sislenmesi sorunlarını da bu hastalık nedeniyle yaşadığını iletti.

Pozitif zihin yapısına sahip olmak için daha az stresli bir hayat tarzını benimsemeye çalıştığını söyleyen Garrett, meditasyon yaptığını, olumlama üzerine çalıştığını ve dengeli beslendiğini söyledi.