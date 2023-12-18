İlk devrenin lideri Arucad Anka Spor Derneği

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18/12/2023

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İlk devrenin lideri Arucad Anka Spor Derneği


Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi’nin ilk devresi tamamlandı.

3 haftadır süren Büyük Erkekler Ligi’nde ilk devre karşılaşmaları, Cumartesi günü oynanan karşılaşmalar sonrasında tamamlandı. İlk devreyi Arucad Anka Spor Derneği ilk sırada tamamlamayı başardı.

3 haftalık dilimde oynanan karşılaşmalar sonrasında ilk devre tamamlanırken, puan sıralaması şu şekilde oluştu.

1.Arucad Anka Spor Derneği-6 Puan

2.Lefke Avrupa Üniversitesi-5 Puan

3.Girne Amerikan Üniversitesi-4 Puan

4.Miracle Karşıyaka-3 Puan

 

18/12/2023 18:59
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TAGS: İlk devrenin lideri Arucad Anka Spor Derneği
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