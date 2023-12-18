İlk devrenin lideri Arucad Anka Spor Derneği
18/12/2023
Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi’nin ilk devresi tamamlandı.
3 haftadır süren Büyük Erkekler Ligi’nde ilk devre karşılaşmaları, Cumartesi günü oynanan karşılaşmalar sonrasında tamamlandı. İlk devreyi Arucad Anka Spor Derneği ilk sırada tamamlamayı başardı.
3 haftalık dilimde oynanan karşılaşmalar sonrasında ilk devre tamamlanırken, puan sıralaması şu şekilde oluştu.
1.Arucad Anka Spor Derneği-6 Puan
2.Lefke Avrupa Üniversitesi-5 Puan
3.Girne Amerikan Üniversitesi-4 Puan
4.Miracle Karşıyaka-3 Puan