İlk elektrikli Porsche: Taycan

Tüm sürücülerin dikkatini çeken Alman otomobil üreticisi Porsche'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı Misson E olarak adlandırdığı yeni elektrikli aracını, Taycan ismiyle kullanıcılarına sunacağını duyurdu. Türkçe Tay ve Can sözcüklerinin birleşiminden oluşan modelin ismi, Volkwagen Grubu'nda Touran'dan sonra kullanılan ikici Türkçe isim olması dikkat çekti.

Porsche'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı Mission E olarak adlandırdığı elektrikli aracını, Taycan adıyla sürücülere sunacağını duyurdu. Şirket, 6 milyar euro yatırımla geliştirme kararı aldığı elektrikli otomobili Mission E'nin Türkçe bir isimle çıkacağını duyurdu.

Porsche, Mission E'yi ilk kez 2015 yılında Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarmıştı. Özellikle Alman basınında merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili Posrche CEO'su Oliver Blume açıklama yaptı. 70. yılı vesilesiyle Porsche Müzesi’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Oliver Blume, yeni otomobilin adının Türkçe, genç bir atın canlılık ve hareketliliğini anlatan TAYCAN olacağını açıkladı. Volkswagen Grubu'nda Touran'dan sonra ikinci Türkçe isimli otomobil olması dikkat çekti.

Peki Taycan'ın özellikleri ne olacak?

2020 yılında yollara çıkması beklenen Taycan, 600 beygir gücünde olacak.

500 kilometrelik bir menzile sahip olduğu iddia edilen otomobil, 15 dakika içinde tam olarak şarj edilebilecek.

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