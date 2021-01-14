İlk etapta 10 bin kişi aşılanacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Günaydın Haber Kıbrıs’a telefon bağlantısıyla katıldı.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Ali Pilli, Türkiye ile eş zamanlı aşılama yapılacağını açıkladı.

Ali Pilli canlı yayında şöyle konuştu:

"Bugün 05:00'te Ambulans uçakla 20 bin doz aşı geldi. Buzdolaplarına konuldu. Normal buzdolabında saklanabilir. Türkiye’de 15 gün yapılan analizden sonra aşılar ülkeye geldi. Aşı planımız ve altyapımız hazırdır. ilk etapta 10 bin kişi aşılanacak bunların 5 bini sağlık çalışanıdır. Küçük bir ülkeyiz aşılama daha hızlı yapılabilir bu nedenle Türkiye’den daha erken aşı gelecek. 500-600 bin aşı gelmesini bekliyoruz ve 300 bin insanı aşılamak istiyoruz. Ulusal aşılarımızı yaptığımız merkezler var. İlk etapta 9 merkezde aşı yapılması ardından merkezlerin artırılması hedeflenmektedir. Yatalak hastaların evine gidilecek.

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14/01/2021 09:12