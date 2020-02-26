İlk etapta 406, toplamda 3 bin 500 sosyal konut yapılacak

İçişleri Bakanlığı “Sıcak Bir Yuva, Çağdaş Bir Yaşam” sloganı ile Sosyal Konut Projelerini tanıtıyor.

Golden Tulip Otel’de gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars 2023 yılında 406 olmak üzere on yılda 3 bin 500 konut yapmak için kolları sıvadıklarını söyledi.

Basın toplantısına Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ve bakanlar ile milletvekilleri katılıyor.

Sosyal Konut Projelerinin tanıtımı, sosyal konut projeleri için hazırlanan tanıtım filmi ile başladı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki on yıl içinde binlerce kişinin konut sahibi olmasını umuyoruz. İlk kez iki yıl önce ortaya koyduğumuz projede, yurttaşımıza hak ettikleri yaşam alanını sağlamayı hedefledik.”

Göç etmenin önüne geçilmesini amaçladıklarını belirten Baybars, ev sahibi olamayacak durumda olan ve yasalar çerçevesine uyan yurttaşları konutlandıracaklarını kaydetti.

Baybars, “Sadece kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı değil kent bölgesindeki yurttaşlarımızı ayrıştırmadan bir çalışma yapmak istedik. 10 yıllık bir takvimlendirme ile Mağusa ve Güzelyurt bölgesinde çalışmamızı yaptık. Sonrasında Lefke, İskele ve Lefkoşa arazi tespit çalışmaları yapılmış, Girne’de bu çalışmada ona gelinmiştir. İhtiyaç analiz raporları dikkate alınarak, 2020 yılında hak sahiplerinin belirlenerek, kişilerin kira öder gibi 20201 yılında konutlanmalarını sağlayacağız” dedi.

26/02/2020 12:50