İlk FIFA Dünya Kupası'nın düzenlendiği stadyum: Estadio Centenario

Güney Amerika ülkesi Uruguay'ın başkenti Montevideo'da bulunan Yüzüncü Yıl Stadyumu, 30 Temmuz 1930'da komşu iki ülke, Uruguay ile Arjantin'in karşılaştığı 1930 FIFA Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yaptı.

Dünya Kupasını kazanan ilk ülke olarak tarihe geçen Uruguay, bu maçta, Arjantin'i 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

ontevideo Belediyesinin bünyesinde bulunan, aktif olarak kullanılan stadyum, Uruguay Futbol Federasyonu'nun üç üyesi ve Montevideo Belediyesinin iki üyesinin oluşturduğu bir heyet tarafından yönetiliyor.

Montevideo'nun Parque Batlle Mahallesi'nde bulunan Yüzüncü Yıl Stadyumu, 1930 FIFA Dünya Kupası için özel inşa edildi ve inşaatında çalışan göçmenler 9 ay gibi rekor bir sürede stadyumu tamamladı.

Mimar Juan Scasso'nun tasarladığı, dönemin kare stadyumlarından farklı elips şeklinde 4 tribünden oluşan ve 1930'da inşaatı tamamlanan stadyum, ismini Uruguay'ın 1830'da ilan edilen ilk anayasasının yüzüncü yılı olmasından alıyor.

Yaklaşık 1100 işçinin üç vardiyada çalıştığı Uruguay'ın en büyük stadyumu olan Yüzüncü Yıl Stadyumu, Amerika kıtasının en büyük 15 stadyumu arasında yer alıyor.

Stadyum, 1983 yılında FIFA tarafından "Dünya Futbolunun Tarihi Anıtı" olarak ilan edildi ve dünyada bu şekilde sınıflandırılan tek yapı olarak tarihe geçti.

Dönemin FIFA Başkanı Jules Rimet, stadyum hakkında, "Bu kadar eksiksiz bir stadyum görmedim, diğer ülkelerde daha büyükleri var ancak her türlü spor dalına tahsis ediliyor. Bu yüzden, yargılamaya cesaret etmeden söyleyebilirim ki sadece futbola yönelik olduğu için dünyada bir ilk." ifadelerini kullanmıştı.

Kapasitesi 60 bin 235 kişilik olan stadyum, ilk Dünya Kupası'nın yanı sıra 1942, 1956 ve 1967'de düzenlenen Güney Amerika Şampiyonalarına, 1980 Dünya Şampiyonlar Altın Kupası'na ve 1995 Kupa Amerika'ya ev sahipliği yaptı, turnuvalarda Uruguay kazandı.

Ayrıca, 1960'da ilk kez düzenlenen Kıtalararası Kupa'nın ilk ayağı da Real Madrid ile Uruguay takımı Penarol arasında 3 Temmuz 1960'da Yüzüncü Yıl Stadyumu'nda oynandı.

Yüzüncü Yıl Stadyumu, 20'si final olmak üzere 409 maçla en çok Libertadores Kupası'nın düzenlendiği stadyum olma özelliğini taşıyor.

Stadyumun dikkati çeken Anıtlar Kulesi

Yüzüncü Yıl Stadyumu'nu, mimari olarak özel kılan bir özelliği de içinde bir seyir kulesine sahip olması.

Montevideo şehrini gören, stadyumun güneyinde bulunan ve Türkçesi "Anıtlar Kulesi" anlamına gelen Torre de los Homenajes, 100 metre yüksekliğinde ve Montevideo'nun Tarihsel Mirası listesinde yer alıyor.

Mimar Scasso, Hollanda'da bir stadyumda gördüğü kuleden esinlenerek, Anıtlar Kulesi'ni mimarisine milli semboller ekleyerek tasarladı.

Stadyumla birlikte inşaatı 1930'da tamamlanan 9 katlı kulenin katları, Uruguay bayrağındaki 5 beyaz ve 4 mavi şeridi temsil ediyor.

Kulenin alt kısmında bulunan uçak kanatlarına ve geminin ön kısmına benzer yapı ise Uruguay'a gelen göçmenlerin anısına ithaf edilerek yapıldı.

Ayrıca, Uruguay futbolunun başarılarının sergilendiği 1975'te açılışı yapılan Uruguay Futbol Müzesi de Yüzüncü Yıl Stadyumu'nda bulunuyor.

Stadyum, halihazırda spor müsabakalarının yanı sıra konser gibi kültürel etkinlikler içinde kapılarını açıyor.

Bu habere tepkiniz:



19/11/2022 12:36