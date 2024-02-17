İlk finalist Anadolu Efes

Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanan müsabakada Anadolu Efes sevindi.

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu yarı final ilk maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 81-77 yenerek, finale yükseldi.

Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada Anadolu Efes, hızlı hücumlar ve faullerden doğan serbest atışlarla önde götürdüğü ilk çeyreği 23-16 galip tamamladı.

Farkı kapatmak isteyen Pınar Karşıyaka, sert savunmayla devrenin bitimine 6,5 dakika kala üstünlüğü ele geçirdi: (24-23). Ancak Anadolu Efes, bulduğu kritik 3 sayılık basketlerle soyunma odasına 36-30 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Pınar Karşıyaka, hızlı hücumlarla devrenin bitimine 5 dakika kala öne geçti: (49-45). Anadolu Efes ise faullerden doğan serbest atışlardan bulduğu basketlerle skora ortak oldu. Pota altındaki sert savunmayla rakibin sayı üretmesine engel olan mavi-beyazlılar, 3. periyodu da 57-56 önde geçti.

Son periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, farkı bir ara 9 sayıya (67-58) kadar çıkardı. Geriye kalan sürede rakibinin farkı kapatmasına engel olan Anadolu Efes, mücadeleyi 81-77 kazandı.