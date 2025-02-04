İlk finalist Levent

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04/02/2025

İlk finalist Levent

Yer: Güzelyurt Spor Salonu

Hakemler: Hatice Ersözlü, Şerife Tıbık, Sena Özşen

Levent: Dilara (3), Çisem (6), Didem, Günay (2-), Gamze (4), Nehir (4), Ernestiine (6), Cemaliye (15), Nedes (3), Fatma (4), Gülseren, Beren (27)

ASB: Ela, Elif (2), Hülya (3), Nurhayat (19), Yezda, Marrien (4), Vanessa (8), Derya (3), Lovely

İlk periyot: 30-15

İlk yarı: 38-20

Üçüncü periyot: 53-29

Teska & Cahit Necipoğlu Federasyon Kupası kadınlarda ilk finalist Levent oldu.

Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan maçta Levent baştan sona üstün oynadığı maçta Akdeniz Spor Birliği'ni 91-39 yenerek finale çıktı.

Maçta Levent adına Cemaliye 15 sayı, 13 ribaund, 12 top çalma ile triple double yaptı.

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