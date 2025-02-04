İlk finalist Levent
YAYIN TARİHİ:
04/02/2025
Yer: Güzelyurt Spor Salonu
Hakemler: Hatice Ersözlü, Şerife Tıbık, Sena Özşen
Levent: Dilara (3), Çisem (6), Didem, Günay (2-), Gamze (4), Nehir (4), Ernestiine (6), Cemaliye (15), Nedes (3), Fatma (4), Gülseren, Beren (27)
ASB: Ela, Elif (2), Hülya (3), Nurhayat (19), Yezda, Marrien (4), Vanessa (8), Derya (3), Lovely
İlk periyot: 30-15
İlk yarı: 38-20
Üçüncü periyot: 53-29
Teska & Cahit Necipoğlu Federasyon Kupası kadınlarda ilk finalist Levent oldu.
Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan maçta Levent baştan sona üstün oynadığı maçta Akdeniz Spor Birliği'ni 91-39 yenerek finale çıktı.
Maçta Levent adına Cemaliye 15 sayı, 13 ribaund, 12 top çalma ile triple double yaptı.
YAYIN TARİHİ: