İlk finalist Şahlan

Hentbol’da U18 kadınlarda ilk finalist Şahlan oldu. Play-off ilk maçında rakibi DİGEM’i mağlup eden Şahlan dün akşam oynanan ikinci karşılaşmayı’da kazanarak adını finale yazdırdı.

Maçın ilk devresini rakibi DİGEM karşısında 12-11 mağlup kapatan Şahlan, ikinci yarıda etkili oyunu sonrasında sahadan 27-21 galip ayrılarak seride 2-0 öne geçerek adını finale yazdırdı. Kadınlar play-off’un bir diğer karşılaşamsında ise bu akşam UKÜ-Oanköy takımları ikinci karşılaşmasını oynayacak. İlk maçı kazanan UKÜ, bu akşam kazanması durumunda adını finale yazdıracak. Ozanköy’ün kazanması durumunda ise seride 1-1 eşitlik olup, gözler son maça çevrilecek. UKÜ-Ozanköy kadınlar play-off ikinci karşılaşması bu akşam saat 18:00’de CIU Arena’da oynanacak.

Erkekler’de play-off zamanı

Hentbol U18 erkeklerde dün akşam oynanan iki karşılaşma sonrasında gözler artık Cuma akşamı başlayacak olan play-off maçlarına çevrildi. UKÜ-Alayköy’ü 26-22 mağlup ederken, gecenin bir diğer karşılaşmasında ise YDÜ-MGA’yı 32-27 mağlup etti. Erkekler’de 3 Aralık Cuma akşamı başlayacak olan play-off ilk karşılaşmalarında ise program şu şekilde;

3 Aralık Cuma, Saat 18:00 YDÜ – Yükseliş(RA 25)

4 Aralık Cumartesi, Saat 15:00 MGA – UKÜ(Mağusa Gelişim Akademisi Salonu)

Bu habere tepkiniz:



01/12/2021 12:00