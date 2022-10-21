İlk Formula 1 Cafe açılıyor

Formula 1, 24 Kasım'da Londra'da açacağı ilk deneyim merkezinden bazı görüntüler paylaştı.

Londra'daki cafe 24 Kasım'da açılacak. İçinde 60 simulatör yer alacak.



Formula 1'in internet sitesinde "Yalnızca formula 1 hayranlarına hizmet vermeyeceğiz. Aile buluşmalarından, şirketlerin çalışanları için düzenleyeceği etkinliklere de ev sahipliği yapacağız" denildi.



Cafe kapılarını "Londra artık daha da hızlı" sloganıyla açacak.

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21/10/2022 09:07