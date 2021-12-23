İlk fotoğrafı yayınlandı! 'Bizi aile yaptı'

Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, ilk kez 2 yaşındaki ağabeyi Archie'yi de içeren yeni tatil kartında göründü.

Fotoğraf, bu yazın başlarında, çiftin California'daki evinde fotoğrafçı Alexi Lubomirski tarafından çekildi.

Harry ve Meghan, Archewell ekibi tarafından yayınlanan bir açıklamada, "Bu yıl 2021, kızımız Lilibet'in dünyaya gelmesini sevinçle karşıladık. Archie bizi 'Anne' ve 'Baba', Lili ise bizi bir aile yaptı." denildi.

Sussex Dükü ve Düşesi'nin ikinci çocukları Lili, 4 Haziran'da Santa Barbara'daki Santa Barbara Cottage Hastanesinde dünyaya geldi.

Lili, adını aile lakabı Lilibet olan büyük büyükannesi Kraliçe Elizabeth'ten aldı. Lili, kraliçenin 11. torunu.

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23/12/2021 19:11