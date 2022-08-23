İlk fragrman yayınlandı... Fatih Terim belgeselinin yayın tarihi belli oldu

Fatih Terim'in merakla beklenen belgeseli için geri sayım sürüyor. Tecrübeli teknik adamın kariyerinin ele alındığı belgeselden ilk fragman yayınlandı.

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23/08/2022

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İlk fragrman yayınlandı... Fatih Terim belgeselinin yayın tarihi belli oldu

Galatasaray'ın efsane eski teknik direktörü Fatih Terim adına çekilen belgeselden ilk kareler görücüye çıktı.

Netflix, TERİM isimli belgeselden ilk fragmanı paylaştı.

- Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak?

Fatih Terim belgeselinin 15 Eylül Perşembe günü yayınlanacağı açıklandı.

23/08/2022 15:47
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TAGS: Fatih Terim Galatasaray
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