İlk fragrman yayınlandı... Fatih Terim belgeselinin yayın tarihi belli oldu
Fatih Terim'in merakla beklenen belgeseli için geri sayım sürüyor. Tecrübeli teknik adamın kariyerinin ele alındığı belgeselden ilk fragman yayınlandı.
23/08/2022
Galatasaray'ın efsane eski teknik direktörü Fatih Terim adına çekilen belgeselden ilk kareler görücüye çıktı.
Netflix, TERİM isimli belgeselden ilk fragmanı paylaştı.
- Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak?
Fatih Terim belgeselinin 15 Eylül Perşembe günü yayınlanacağı açıklandı.