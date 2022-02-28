İlk Genel Kurulunu Gerçekleştiren TUTDER de Başkanlık Görevini Engin Yeşilada Devraldı

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) hafta sonunda gerçekleştirdiği ilk olağan genel kurul toplantısında yönetim güven tazelerken başkanlık görevini Engin Yeşilada, As Başkanlık görevini de Engin Yüksekbaş devraldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda tümüyelerin tam katılımıyla yapılan toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görevlerine devam etmesi, Asbaşkan Engin Yeşilada’nın başkanlık, Engin Yüksekbaş’ın da Asbaşkanlık görevlerini devralmaları oy birliği ile onaylandı.

Derneğin şeffaflık ve kurumsalık ilkelerinden taviz vermeden kuruluş amaçları doğrultusunda görevini sürdürmesine katkı koyan Başkan Bertan Özberkman’a tüm üyeler adına teşekkür edilen genel kurulda görev bayrağını devralan yeni başkan Engin Yeşilada, üyelere teşekkür ederek başladığı konuşmasını yaşanmakta olan ve giderek daha da zorlaşan günlere dikkat çekerek böylesi ortamda önceliklerinin ekonomik sıkıntılara sağlıklı çözümler üretilmesine katkı koymak olacağını bildirdi.

Hükümete Birlikte Sorumluyuz Çağrısı

Ada ekonomisinin ciddi paydaşı olarak ülkenin daha iyiye gitmesi, ülke insanının daha mutlu daha üretken ve huzurlu olması için dernek olarak çabalarını yoğunlaştıracaklarını bildiren Engin Yeşilada, “ birlikte sorumluyuz ” ve “ bir yanından biz tuttuk bir yanından da siz tutun” anlayışından ödün vermeden çalışacaklarını kaydetti. Görevi yeni devralan koalisyon hükümetinden içinde bulunulan zor günlerde ekonomiyi doğru prensiplerle yönetmesini bekleyeceklerini ve bunun takipçisi de olacaklarını ifade eden Yeşilada, hükümete “ birlikte sorumluyuz” anlayışı ile hareket etme çağrısı yaptı.

TUTDER olağan genel kurulu üyelerin görüş ve önerilerini dile getirmeleri ile tamamlandı.

LHA

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28/02/2022 10:59