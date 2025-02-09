İlk görüşme Tatar’la…

Birleşmiş Milletler’in (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, yarın liderle görüşmek üzere adaya geldi.

Rum haber ajanslarında yer alan bilgilere göre DiCarlo liderler görüşmesi öncesi BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Colin Stewart tarafından bilgilendirilecek.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq “Kıbrıs sorunuyla ilgili ileriye dönük yolu, daha geniş bir formatta gayrı resmi bir toplantı hazırlığı içinde tartışacaklar. Ayrıca, Bayan DiCarlo, Genel Sekreter'in iyi niyet misyonunun çalışmalarına odaklanacak ve gençlik ve kadın grupları da dahil olmak üzere sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek,” diye ekledi.

Önce Atina ardından Ankara yolcusu…

Birleşmiş Milletler’in (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmesi sorası önce Atina ardından ise Ankara’da görüşmeler yapacak.

Söz konusu görüşmelerde Kıbrıs sorunun yanı sıra diğer önemli bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı belirtildi.

DiCarlo yarın saba saat 10.30’da Ersin Tatar ile öğle saatlerinde ise Nikos Hristodulidis ile görüşecek.