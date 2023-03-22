İlk gün uyarmıştık; devlet yasadışı izne onay verdi

Ercan Havalimanı inşaatını yapan Taş-Yapı Şirketi’nin sahibi Emrullah Turanlı’nın KKTC’deki müteahhitlik karnesi iptal edildi.

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ve T&T şirketinin küçük ortağı Terminal Yapı’nın Emrullah Turanlı aleyhine Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı dava bugün sonuçlandı.

Yüksek İdare Mahkemesi’nin kararına göre bundan sonra Turanlı ülkemizde inşaat alanında müteahhit olarak faaliyette bulunamayacak.

Davanın Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği öncülüğünde T&T şirketinin eski ortağı Terminal Yapı’nın

Açtığı dava olduğu ve özel inşaat yapma izninin iptalini de içerdiği kaydedildi.

Gürcafer: İlk günden uyarmıştık, yapacağını yaptı

Kıbrıs Türk Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada yıllardır verilen karnenin usulsüz olduğunu söylediklerini ve dava açtıklarını ifade ederek davanın ancak bugün sonuçlandığını söyledi.

Gürcafer, “Adam yapacağını yaptı. Biz yıllardır verilen karnenin usulsüz olduğunu söylüyoruz. Yasanın emrettiği şekilde havaalanı yapma hususunda deneyimi olan maddesi de yıllar önce Terminal Yapı’nın şirketten uzaklaştırılması ile geçersiz kılınmıştı. Turanlı hem deneyimli müteahhit olarak Terminal Yapı’yı bypass etti hem de yerli yatırımcı konusundaki sözüne uymadı” dedi.

“Bu adamdan hesap sorulmalı”

Gürcafer, “Turanlı, yol yapılsın diye verilen malzemeyi sağa sola satıyor. Bu adamdan birilerinin hesap sorması gerek. Ben bu işin arkasını bırakmayacağım. Bu işin sorumlularından hesap soracağım. Dönemin bakanı da hesap verecek” diye konuştu

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22/03/2023 16:46