İlk Haftanın Toplu Sonuçları ve Puan Durumları
16/09/2019
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K-Pet Futbol Liglerinde birinci hafta, bu akşam oynanacak olan Girne Halk Evi-Yonpaş Dumlupınar karşılaşması dışında tamamlandı.
İlk hafta adına toplu sonuçlar ve puan cetvelleri şöyle oluştu:
K-Pet Süper Lig
DTB-Göçmenköy 4 – 0
Çetinkaya – Cihangir 3 – 4
Mağusa Türk Gücü – Türk Ocağı 0 – 1
Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü 1 – 1
Baf Ülkü Yurdu – Düzkaya 5 – 1
Gönyeli – Yenicami 0 – 5
Hamitköy – Lefke 1 – 1
Merit Alsancak Yeşilova – Binatlı 5 – 3
K-Pet 1.Lig
Esentepe – Çanakkale 2 – 0
Lapta – Karşıyaka 1 – 2
Doğancı – Yalova 0 – 3
Mesarya – Mormenekşe 2 – 0
B.Bağcıl – Gençler Birliği 0 – 2
Dörtyol – Görneç 1 – 1
Maraş – Ozanköy 0 – 0
Bugün- Saat 19.00
Girne Halk Evi – Yonpaş Dumlupınar (Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı)