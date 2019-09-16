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İlk Haftanın Toplu Sonuçları ve Puan Durumları

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16/09/2019

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İlk Haftanın Toplu Sonuçları ve Puan Durumları

K-Pet Futbol Liglerinde birinci hafta, bu akşam oynanacak olan Girne Halk Evi-Yonpaş Dumlupınar karşılaşması dışında tamamlandı. 

İlk hafta adına toplu sonuçlar ve puan cetvelleri şöyle oluştu:

K-Pet Süper Lig

DTB-Göçmenköy 4 – 0

Çetinkaya – Cihangir 3 – 4

Mağusa Türk Gücü – Türk Ocağı 0 – 1

Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü 1 – 1

Baf Ülkü Yurdu – Düzkaya 5 – 1

Gönyeli – Yenicami 0 – 5

Hamitköy – Lefke 1 – 1

Merit Alsancak Yeşilova – Binatlı 5 – 3

 

K-Pet 1.Lig

Esentepe – Çanakkale 2 – 0

Lapta – Karşıyaka 1 – 2

Doğancı – Yalova 0 – 3

Mesarya – Mormenekşe 2 – 0

B.Bağcıl – Gençler Birliği 0 – 2

Dörtyol – Görneç 1 – 1

Maraş – Ozanköy 0 – 0

Bugün- Saat 19.00

Girne Halk Evi – Yonpaş Dumlupınar (Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı)

 


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TAGS: k-pet süper lig, k-pet birinci lig, toplu sonuçlar, birinci hafta, puan cetveli
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