İlk havacı kadınlarımız plaketle onurlandırıldı

8 Mart “Dünya Havacı Kadınlar Günü ve Haftası” Ercan Havalimanı’nda da kutlandı. T&T Havalimanı İşletmeciliği, ülkemizde ilk Sivil Havacılık Kadın Müdiresi, ilk kadın Hava Trafik Kontrolörü, ilk kadın Haberleşme Şube Amiri ve THY’nın ilk kadın Kıbrıs Müdürünü plaket ve çiçeklerle onurlandırıldı.

Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen plaket törenine Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ve T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı da yer aldı. Gerçekleştirilen plaket töreninde duygulu anlar da yaşandı. Ülkemizde yıllardır havacılık mesleğine emek ve hizmet veren ilk havacı kadınlar, kendilerini unutlayan ve bu gururu yaşatan T&T Havalimanı İşletmeciliğine teşekkür etti.

Bilindiği üzere Dünyanın ilk kadın pilotuna, pilot lisansının verildiği 8 Mart 1910 tarihi havacı kadınlar için önemli bir günü de temsil eder. Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü (IWOAW) tarafından 2009 yılında dünyadaki ilk kadın pilot lisansının 100. yıldönümünde 8 Mart’ın içinde bulunduğu haftayı “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” olarak kutlamaya karar verilmiş, Türkiye’de ise 2015 yılında itibaren kutlanmaya başlanmıştır.

Havacılık sektöründe uçan personel dışında kadın istihtam oranı yaklaşık yüzde 30 seviyelerinde iken Türkiye’de havacılıkta kadın istihdamı yaklaşık yüzde 32, T&T Havalimanı İşletmeciliği KKTC Ercan Havalimanı’nda ise bu sayı yüzde 51’dir.

Alanlarında ilk kadınlar plaketlerini aldı

T&T Havalimanı İşletmeciliği, ülkemizde Sivil Havacılık Dairesi’nin ilk Müdiresi Feray İleri, ilk kadın Hava Trafik Kontrolörü Şule Akşit, ilk kadın Haberleşme Şube Amiri Naciye İlkman ve Türk Hava Yolları’nın (THY) ilk kadın Kıbrıs Müdiresi Pınar Ayvaz Arıkan’a plaket ve çiçeklerle onurlandırıldı.

Plaketleri T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı verdi.

Turanlı: Ülkemiz Havacılık Tarihine Iz Bırakmış Çok Sayıda Başarılı Kadın Vardır.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı, havacılık sektörüne hizmet veren T&T Ercan Havalimanı İşletmecisi olarak bu konuya verdikleri önem ve değerin bir göstergesi olarak kadın çalışan oranlarının yüzde 51 olduğunu ifade etti.

Turanlı, “Yönetici pozisyonundaki kadın istihtam oranımızın ise yüzde 51.72 mertebelerinde olmasından gurur .duyuyuyoruz. T&T Havalimanı İşletmeciliği olarak şirketimizce ülkemizde Havacılığına ve Havacı Kadınlara verilen desteğimiz sürdürülerek bu yıl ilk kez “Havacı Kadınlar Haftası” kutlanarak, ülkemiz havacılık tarihine iz bırakmış ülkemiz havacı kadınlarına; “İlk Havacı kadın plaketlerini” takdim edilmiştir. Havacılık sektörüne değer katan tarihe geçen tüm kadınları minnetle anar, bu alana gönül vermiş geleceğin havacısı olacak eğitim alan öğrenciler dahil tüm havacı kadınların dünya havacı kadınlar haftasını kutlarız” dedi.