İlk insanlar 450 bin yıl önce Ege Adalarına yelken açmış

Eski insanlar, 450 bin yıl önce yeni topraklara deniz yoluyla ulaşmayı başarmış olabilir.

Kıyı şeritlerinin tarihsel özelliklerini inceleyen bir araştırma ekibi, arkaik insanların bugünkü Ege Adaları'na karadan ulaşmasının mümkün olmadığı sonucuna vardı.

Bu da okyanus mavisine yelken açan ilk cesur insanların Homo sapiens'in ortaya çıkışından önce yaşamış olabileceği anlamına geliyor.

Daha önce insan atalarının bu adalara birleşen kara parçaları üzerinden ulaştığı varsayılıyordu. Bilim insanları bu konuda büyük ölçüde fikir birliği içindeydi.

Söz konusu varsayım, arkaik insanların bu bölgeye deniz seviyelerinin düştüğü ve adaların Avrasya anakarasına bağlandığı küresel bir buz devrinde yaya olarak geldiğini öne sürüyordu.

Yeni araştırmada ise 770 bin yıl önce başlayıp 126 bin yıl önce sona eren Çibanyen Çağ'da kıyı şeritlerinin durumu incelendi ve bu varsayıma aykırı sonuçlar elde edildi.

Yunanistan'daki Patras Üniversitesi'nden araştırmacılar, Ege Denizi'nde yer alan Kiklad takımadalarındaki nehir deltalarını inceledi.

Zira arkeolojik kazılarda bu bölgede bulunan insan yapımı eserlerin yaklaşık 500 bin yıl öncesine tarihlendiği görülmüştü. Bu da arkaik insanların bahsi geçen dönemde bu adalara çoktan ulaşmış olması gerektiği anlamına geliyor.

Ekip, nehir deltalarında tarih boyunca deniz seviyesinin nasıl değiştiğini gösteren jeolojik işaretleri topladı. Sonunda buzul çağları boyunca seviyelerin bugünkü değerin yalnızca 152 ila 225 metre altında olduğu tespit edildi.

Takımadalarda bugünkü deniz seviyeleri 355 ve 456 metre arasında değişiyor. Bu nedenle araştırmacılar, "450 bin yıl önce deniz seviyesi en düşük düzeydeyken bile yaya olarak geçilemeyecek kadar derindi" ifadelerini kullanıyor.

Hakemli bilimsel dergi Quaternary International'da yayımlanan araştırmanın yazarları, Kiklad Takımadalarının o dönemde anakaradan tamamen kopmuş olduğu ve insanların buraya ancak denizden gelebileceği sonucuna varıyor.

Kaynak: Independent Türkçe, Science Alert, IFL Science

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21/12/2022 21:25