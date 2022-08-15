İlk kadın Başbakan mı? İtalya’da Meloni rüzgârı

Bundan birkaç yıl öncesinde İtalyan siyasetinde pek bir ağırlığı olmayan, sağ koalisyonların küçük ortağı konumundaki aşırı sağ eğilimli “İtalya’nın Kardeşleri”nin (FdI) lideri Giorgia Meloni ülkenin ilk kadın başbakanı olma yolunda. 45 yaşındaki politikacının liderliğinde, 2018’de yüzde 4 olan partinin oy oranı son anketlere göre yüzde 25’i zorlar hale geldi.



Aşırı sağ eğilimli Matteo Salvini liderliğindeki “Lig”, Silvio Berlusconi’nin başkanı olduğu “Haydi İtalya” (Forza Italia) ve FdI’nin oluşturduğu sağ bloğun 25 Eylül’deki seçimlerden yüzde 45 civarında oyla ilk sırada çıkması bekleniyor. Meloni, özellikle Avrupa Birliği’ni “ürkütmemek” için yoğun bir imaj çalışması başlattı. Geleneksel aile yapısını katı şekilde savunan, eşcinsel evliliklere ve kürtaja karşı olan Meloni, İslam karşıtı ve göç konusunda sıkı politikalar izlenmesinden yana. Meloni’nin şu ana kadarki en büyük U dönüşlerinden birisi AB konusunda geldi. Meloni artık İtalya’nın AB’den ve ortak para birimi Euro’dan çıkması gerektiğini savunmuyor.

GEÇMİŞİ SİLME ÇABASI

Meloni, Fransa’da aşırı sağcı Marine Le Pen’in yaptığı gibi partisinin geçmişini silme çabasında. Demokrasi, Avrupa ve uluslararası istikrar açısından bir tehlike oluşturabileceği yorumlarının yapıldığı Meloni, bu eleştirileri reddediyor ve partisinin İngiltere’deki Muhafazakârlar çizgisinde olduğunu savunuyor. Meloni, partisinde faşizm nostaljisine yer olmadığını savunsa da 1946’da Benito Mussolini rejiminin külleri üzerine kurulan İtalyan Sosyal Hareketi’nin (MSI) amblemi olan İtalyan bayrağı renklerindeki meşale FdI’nin sembolü olmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE TUTUMU

Meloni, Türkiye’nin mevcut politikalarına karşı. Özellikle Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasından yana. İtalyan hükümetlerinde daha önce de aşırı sağ eğilimli partiler yer almış ancak bu doğrultuda adım gelmediği gibi ilişkilerde pozitif yanı ağır basan bir denge sağlanmıştı. Meloni liderliğindeki olası bir sağ koalisyonda tablonun eskisi kadar parlak olmama ihtimali var.

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15/08/2022 09:14