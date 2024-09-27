İlk kadın şairlerden Necla Salih Suphi’nin şiir kitabı ''İçimdeki Dünya'' tanıtıldı

Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın ilk kadın şairlerinden Necla Salih Suphi’nin şiir kitabı “İçimdeki Dünya” tanıtıldı.

Necla Salih Suphi’nin kızı Nilden Eminer’in derlediği ve oğlu Nevhan Emin’in tasarladığı kitap için salı akşamı Lefkoşa Rüstem Kitabevi’nde tanıtım gecesi düzenlendi.

Şair Suphi’nin saygıyla anıldığı etkinliğin moderatörlüğünü eğitimci-yazar Akile Ruh üstlendi. Gece boyunca şairin şiirleri, araştırmacı-tiyatro oyun yazarı Sevil Emirzade’nin yorumuyla seslendirilirken, araştırmacı akademisyen Bekir Azgın konuşma yaparak şairin ve eserlerinin önemine değindi.

Etkinlikte, ayrıca, Arven Nalcıoğlu büyük anneannesi Necla Salih Suphi'nin 1994 yılında kaleme aldığı "Kıbrıs'ım" adlı şiirini okudu.

Nilden Eminer, gecede yaptığı konuşmada, annesinin şiirlerini yıllar sonra kitaplaştırmanın hem onun vasiyetini yerine getirmek hem de Kıbrıs Türk Edebiyatı’na katkı sağlamak açısından büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, gecede emeği geçen herkese teşekkür etti.