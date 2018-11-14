İlk kez 5G veri iletişimi gerçekleşti
Dünyanın önde gelen iletişim firmalarından Verizon, 5G veri iletişimi gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket, Qualcomm 5G modem ve Samsung'un 5G teknolojisi ile 5G yükseltilebilir bir Motorola akıllı telefon kullandı.
14/11/2018
Verizon, bir akıllı telefonu 5G ağına Samsung, Qualcomm ve Motorola ile işbirliği yaparak, görüntülü aramaları tamamlayan ve 5G bağlantısını kullanarak başarılı bir şekilde bağlantı kurduğunu duyurdu.
Şu anda, Verizon'un 5G servisi Amerika'da sadece birkaç şehirde kullanılabilmekte; evdeki internet için geniş bantı desteklemekte. Bu testten sonra kısa sürede birçok sağlayıcıya hizmet vermesi bekleniyor.