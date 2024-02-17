İlk kez bir Kıbrıslı Türk, Güney Kıbrıs Genç Milli Takımı'na çağrıldı

ads ads ads ads
17/02/2024

ads
İlk kez bir Kıbrıslı Türk, Güney Kıbrıs Genç Milli Takımı'na çağrıldı

Güney Kıbrıs'ta “Omonia” isimli futbol takımıyla profesyonel anlaşma imzalayan ilk Kıbrıslı Türk Tahsin Özler, Güney Kıbrıs Genç Milli Futbol Takımı’na çağrıldı.

Politis'in haberinde, “Omonia” takımında profesyonel futbolcu olan Özler’in, "Kıbrıs Cumhuriyeti" Genç Milli Futbol Takımı Antrenörü Arsen Mihailovic’ten takıma katılma daveti aldığını yazdı. 

Gazete, bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce Niyazi Kızılyürek’in Rum Futbol Federasyonu’na (KOP) Tahsin Özel’in, Kıbrıslı Türk olduğu için Genç Milli takımı seçmelerine katılamadığı ve kendisine negatif ayrımcılık yapıldığına dair şikayet mektubu gönderdiğini hatırlattı.

17/02/2024 11:41
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Kıbrıslı Türk, Güney Kıbrıs, Genç Milli Takımı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.