İlk kez bir Kıbrıslı Türk, Güney Kıbrıs Genç Milli Takımı'na çağrıldı

Güney Kıbrıs'ta “Omonia” isimli futbol takımıyla profesyonel anlaşma imzalayan ilk Kıbrıslı Türk Tahsin Özler, Güney Kıbrıs Genç Milli Futbol Takımı’na çağrıldı.

Politis'in haberinde, “Omonia” takımında profesyonel futbolcu olan Özler’in, "Kıbrıs Cumhuriyeti" Genç Milli Futbol Takımı Antrenörü Arsen Mihailovic’ten takıma katılma daveti aldığını yazdı.

Gazete, bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce Niyazi Kızılyürek’in Rum Futbol Federasyonu’na (KOP) Tahsin Özel’in, Kıbrıslı Türk olduğu için Genç Milli takımı seçmelerine katılamadığı ve kendisine negatif ayrımcılık yapıldığına dair şikayet mektubu gönderdiğini hatırlattı.