İlk kez görüldü: Corona virüsü kedi ve köpeğine bulaştırdı

Bu yılın başlarında Covid-19’a yakalandığı belirlenen ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan bir adamın virüsü evcil hayvanlarına bulaştırdığı bildirildi.

28 yaşında olan ve ismi açıklanmayan adamın aşısız olduğu, 6 Mart’ta corona virüsü semptomları ile hastaneye başvurduğu ve testinin pozitif çıktığı belirtildi. Bu olayın ardından 10 gün sonra evde birlikte yaşadığı kedi ve köpeğine de test yapılırken, hayvanların testi de pozitif çıktı.

İLK ONAYLANAN VAKA

Uzmanlar, bunun, insanlardan hayvanlara bulaşan ilk corona virüsü vakası olabileceğini açıkladı.

Arizona’daki Translational Genomics Araştırma Enstitüsü’nde epidemiyoloji çalışmalarının baş araştırmacısı Dr Hayley Yaglom İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, “Son 18 ayda hayvanların corona virüse duyarlı olduğu konusunda birçok kanıt var. Her zaman semptomatik olmasalar da kesinlikle enfekte olabilirler” dedi.

Eylül ayında One Health’de bulgularını yayınlayan araştırmacılar, Arizona’da yaşayan adama virüsün belirli, nadir bir türü bulaştığını ifade etti.

BİRBİRLERİNE BULAŞTIRIP BULAŞTIRMADIKLARI BİLİNMİYOR

Araştırmacılar, virüsü ilk önce hangi hayvanın kaptığını veya birbirlerine bulaştırıp bulaştırmadığını belirleyemediler. Yine de kedi ve köpeğin ‘arkadaş’ oldukları ve birbirleriyle çok yakın temas kurdukları belirtildi.

Her iki hayvanın da virüsü asemptomatik şekilde geçirdiği belirtildi. Bu, bugüne kadar ispatlanan ve insanlardan hayvanlara geçen ilk vaka olsa da bir süredir uzmanlar virüsün insanlardan evcil hayvanlara bulaşmasının mümkün olduğuna inanıyordu.

Yaglom, “Bu kesinlikle artan kanıtlara dayanarak varsaydığımız bir şey” ifadelerinde bulundu ve türler arası virüs transferi ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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02/11/2021 16:05