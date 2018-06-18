İlk kez görüntülendi: İşte Samsung'un ikiye katlanan telefonu

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un adını hiç anmadığı ve özelliklerinden bahsetmediği bir telefon modeli Çin'de internet sitelerinde hızla yayılmaya başladı. Bu telefonun en önemli özelliği ise ikiye katlanabiliyor olması!

Samsung uzun yıllardır ekranı katlanabilen telefonlar üzerinde çalışıyor. Bu yönde çıkan dedikoduların sayısı hiç de az değil. Bu telefonla ilgili ilk sızıntılar 3-4 yıl öncesine dayanıyor. Ancak hiçbir zaman Samsung'un böyle bir telefon yaptığı yönünde net bir görüntü ortaya çıkmamıştı. Ta ki bugüne kadar!

Ancak ekranı katlanabilen bir telefondan öte görüntülenen bu cihazın iki ayrı ekranı bulunuyor ve kitap gibi kapatıldığında tek ekrana düşüyor. Katlanabilir telefon özünde, iki adet 18:9 oranında ekranın bir menteşeye benzer yapı ile birbirine tutturulmasından oluşuyor. Kullanıcı, dilediği vakit katlanmış ekranları ayırarak geniş ekran deneyimini yaşayabiliyor.

Axon M’e bakış oldukça ince gözüken telefon, aynı zamanda son zamanların hedefi olan 3.5mm’lik kulaklık çıkışını üstünde bulundurmaya devam ediyor. 4.5 inç büyüklüğünde olan ekran, açıldığında 7.5 inç büyüklüğe ulaşıyor.