İlk kez kayıtlara geçti…

Haber Kıbrıs-Özel

Nadir rastlanan bir doğa olayı olan Yalancı Güneş (Parhelia) olayı Kıbrıs’ta yaşandı. Dünyanın bazı noktalarında çok nadir olarak yaşanan bu olayı Gazimağusa’da bir öğretmen fotoğrafladı. Haber Kıbrıs’a ulaştırılan fotoğrafta adeta 3 tane güneş varmış gibi görülüyor.

Öte yandan dünya çok nadir yaşanan bu olayın Kıbrıs’ta daha önce yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.

Yalancı Güneş (Parhelia) nedir?

Yalancı güneş, güneş ışığının atmosferdeki buz kristalleri tarafından kırılmasının neden olduğu haleler ailesinin bir üyesidir.

Yalancı güneşler tipik olarak, Güneş'in yaklaşık 22 ° solunda ve sağında ve ufkun üzerinde Güneş ile aynı yükseklikte bir çift ince renkli ışık parçası olarak görünürler.

İşte o fotoğraf:

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09/05/2021 15:20