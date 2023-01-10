İlk kez yan yana iki tane

Uzayda yer çekiminin çok yoğun olduğu ve ışık da dahil olmak üzere hiçbir maddenin kaçamayacağı yapılar kara delik olarak adlandırılıyor. Kara deliklerin biri bile akıllara durgunluk verirken ABD’li bilim insanları, etrafındakileri durmadan yutan ve şimdiye kadar bilinen birbirine en yakın iki kara deliği keşfetti.

Bilim insanları, Atacama Çölü’nde yer alan ALMA teleskobunu kullanarak, sadece 750 ışık yılı arayla aynı anda büyüyen iki kara delik keşfetti. Araştırmacılar, bunların şimdiye kadar gözlemlenen en yakın iki kara delik olduğunu açıkladı.

The Astrophysical Journal Letters adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, Dünya'dan 500 milyon ışık yılı uzaklıktaki Yengeç takımyıldızında birleşen iki galaksiye bakarken yeni keşfi yaptıklarını belirtti.

BİRLEŞMELERİ BİRKAÇ YÜZ MİLYONU ALACAK

İki kara deliğin birbirine çok yakın olduğunu belirten uzmanlar, kara deliklerin birbirine çok yakın olduğunu, ancak birkaç yüz milyon yıl daha birleşmeyeceklerini aktardı.

Araştırmacılar, eninde sonunda kara deliklerin daha önce tespit edilenlerden çok daha güçlü yerçekimi dalgaları üretmeye başlayacağını, ardından devasa boyutlu bir kara delik oluşturmak üzere birbirlerine çarpacaklarını söyledi. Ardından, bu birleşmeyle birlikte oluşan enerjinin bir kısmının çok kuvvetli bir yer çekimi dalgası olarak uzay-zamana yayılacak.

SANILANDAN ÇOK DAHA YAYGIN OLABİLİR

Diğer taraftan çalışmanın sonuçları, aynı zamanda ikili karadeliklerin ve onları oluşturan galaksilerin aslında Evren'de şaşırtıcı derecede yaygın olabileceğini düşündürdü.

Araştırmanın baş yazarı Michael Koss, “ALMA, büyük gaz ve toz sütunlarının arkasını görebilmesi ve nesneleri birbirine çok yakın görmek için çok yüksek uzamsal çözünürlüğe ulaşması bakımından benzersizdir.

Çalışmamız, bir galaksi birleşmesindeki en yakın kara delik çiftlerinden birini belirledi ve galaksi birleşmelerinin uzak evrende çok daha yaygın olduğunu bildiğimiz için, iki kara delikli yapılar çok daha yaygın olabilir” diye konuştu.

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10/01/2023 18:26