İlk LPG gemisi Vasiliko’ya ulaştı

ilk LPG gemisinin “Petyrolina (holdings)Public Ltd”, “Yunan Petrolleri”, “Synergas Ltd” ve “Intergaz Ltd”in oluşturduğu VLPG Ltd konsorsiyumunun Vasiliko Enerji Merkezi’nde kurduğu yeni sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) kabul, dolum ve depolama tesisine 30 Kasım Çarşamba günü ulaştığı haber verildi.

Politis “İlk Parti Gaz VLPG’ye Ulaştı” başlıklı haberine göre ilk LPG gemisinin Vasiliko’ya ulaşması, enerji ile ilgili bütün yapıların Vasiliko’daki merkezde toplanması ve Larnaka sahil cephesinde kurulu eski rafineri ve dolum tesislerinin sökülmesi projesi açısından tarihî addediliyor.

Larnaka sahilindeki eski tesislerin sökümü öncesinde ilk geminin ulaşması ile bir yandan, Vasiliko’daki yeni tesisin ilk verimlilik testi olacak, öte yandan ilk test de olacağından, tarihî diye nitelendiriliyor.

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03/12/2022 14:17