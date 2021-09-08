İlk maçın galibi K.Kaymaklı: 1-0

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08/09/2021

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İlk maçın galibi K.Kaymaklı: 1-0

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile işbirliği çerçevesinde organize ettiği Lefkoşa Kupası’nda açılış maçı ile heyecan başladı. 6 Lefkoşa kulübünün A2 takımlarının yer aldığı turnuvanın açılışı Ortaköy Stadı’nda yapıldı. Gençlik Gücü ile Küçük Kaymaklı maçı öncesinde başlangıç vuruşunu LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yaptı.

Maçın oyuncusu Asrın Çeribaşı seçidi

Turnuvanın ilk maçında karşı karşıya gelen Gençlik Gücü ile K.Kaymaklı gençleri kıyasıya bir mücadele sergiledi. Zaman zaman gergin anların da yaşandığı maçı Bartuğ Çakır’ın golü ile 1-0 kazanan K.Kaymaklı, yarı finalde Hamitköy’ün rakibi oldu.

Maçın en iyi oyuncusu seçilen K.Kaymaklı’dan Asrın Çeribaşı’na motivasyon ödülünü LTB Başkanı Mehmet Harmancı takdim etti.

08/09/2021 19:02
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TAGS: İlk maçın galibi K.Kaymaklı: 1-0, haberkibris,
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