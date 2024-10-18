İlk maçların galipleri Fenerbahçe ve İskenderun

Mustafa Çelik Anı Turnuvası başladı.

Atatürk Spor Salonu’nda sabah bölümünde oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe İstanbul Jet, Vakıflar karşısında 84-46 galip geldi.

Turnuvanın sabah bölümünün diğer maçında ise Türk Silahları Kuvvetleri karşısında ikinci yarıda etkili olan Tosyalı İskenderun 63-43 kazanan taraf oldu.

Turnuvada 19 Ekim Cumartesi günü sabah bölümünde 09.30’da Fenerbahçe İstanbul Jet – Tosyalı İskenderun ve saat 11.30’da Vakıflar – Türk Silahlı Kuvvetleri maçları oynanacak.

Turnuva finali ise saat 17.30’da oynanacak ve BRT 2’den naklen ekranlarda olacak.