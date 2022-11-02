İlk Mesarya Tütünü Kapraz Tütün Fabrikasına Teslim Edildi

Mesarya bölgesinde ilk kez üretilen pipo tütünü, Karpaz Tütün Kooperatifine teslim edildi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, teslimat sırasında incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Mesarya bölgesine ilk kez 4 ay önce ekilen tütünden, 4 ton pipo tütünü hasat edildi. Hasat dün Bafra LTD. tarafından Karpaz Tütün Kooperatifi’ne teslim edildi.

-İhraç edilecek

Bakan Oğuz, Karpaz Tütün Fabrikası’nda gerçekleşen tütün teslimatı sırasında yaptığı açıklamada “Hasadı yapılan 4 ton pipo tütünü ihraç ürünü olacak şekilde Karpaz Tütün Kooperatifi’ne teslim edildi. Bu bizler için çok önemli bir gelişmedir. Daha önceki yıllarda Karpaz bölgesinde bu tip tütünün ekimi birçok üretici tarafından yapılıyordu. Ancak tütünün pazarlanamamasından dolayı pazar sorunu yaşandı ve maalesef üreticilerimiz üretimden vazgeçtiler. Üretimden vazgeçen üreticilerimizin yeniden üretime dönmesi tüm sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de çok zordur. Ancak Mesarya bölgemizde özel bir şirketimizin bu alana girmesi ve bu tütünü üretmesi ve ihracatına vesile olması son derece önemlidir” dedi.

Tütünün ihracat amaçlı üretildiğine dikkat çeken Oğuz, Karpaz Tütün Kooperatifi’nin yurt dışından tütün talebini karşılamak için Lübnan’dan tütün ithal ettiğini, ithal ettiği tütünü işledikten sonra da Amerika’ya ihraç ettiğini belirtti.

Oğuz, “Şu anda yerli tütünü ürettiğimiz için yurtdışına ithal tütün için harcanan paranın ülkemize kalması sağlandı. Yerli üretimle tekrar ihracat yapmış olduk. Bundan sonraki süreçte de tütün ekimi yapacak üreticilerimizin Karpaz Tütün Kooperatifi ile anlaşmalı, alım garantili üretim yapması gerekmektedir” dedi.

Kıbrıs Türk Tütün İşletmeleri’nin Virjinya cinsi tütünle çalışmasının bulunduğunu kaydeden Oğuz, Kıbrıs Türk Tütün İşletmeleri’nin alım garantili tütün ekimi ile ilgili pandemi öncesi çalışma başlattığını, ancak pandemi nedeniyle çalışmaların yarım kaldığını, İşletmenin üreticilerle diyalog içerisinde olduğunu, bakanlığın bu konuyu desteklediğini belirtti.

Dursun Oğuz, “Amacımız ülkede farklı sektörlerde ihraç ürünlerinin üretilmesi ve ihracat alanında ülkemize bu üretimlerden girdi sağlamasıdır. Bunun yanında ülkemizde tüketilebilecek ürünlerin üretilmesi ve ithalat yapılmadan kendi öz sermayemiz ile üreterek ekonomiye destek çıkmak yerli üretimi desteklemektir. Bu ülkede üretilebilecek her ürünün mutlaka ithalattan önce kendi ülkemizde üretilmesini destekliyoruz. Bu tip projelere açığız” dedi.

Bu habere tepkiniz:



02/11/2022 09:31